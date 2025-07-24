Ценовые ограничения искусственно сдерживают рынок и создают дефицит – 'Укргидроэнерго'

Действующие предельные цены на рынке электроэнергии искусственно ограничивают формирование реальной стоимости ресурса и мешают нормальному функционированию энергосистемы в часы пиковой нагрузки.

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Такую позицию высказала компания "Укргидроэнерго" в комментарии для ExPro.

В государственной компании положительно оценивают инициативу НКРЭКУ по пересмотру прайс-кэпов, в частности – в вечерние часы, когда спрос на электроэнергию наибольший.

"Позиция Общества заключается в том, что предельные цены, или так называемые прайс-кэпы, по своей сути не должны искусственно влиять на формирование рыночных цен. Их назначение – предотвращать необоснованные ценовые скачки, а не ограничивать реальную стоимость электрической энергии в условиях рыночного спроса и предложения", – заявили в "Укргидроэнерго".

В компании отмечают, что нынешний уровень прайс-кэпов фактически блокирует работу рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка в пиковые часы. Это приводит к искусственному дефициту — генерация не заинтересована покрывать спрос по заниженным ценам, а импорт становится экономически невыгодным.

"В критические моменты дефицит приходится перекрывать аварийной помощью — это самый дорогой и нестабильный инструмент", – добавляют в компании.

Также указывается, что пересмотр предельных цен позволит активнее привлекать импорт в часы нехватки внутренней генерации.

"Это создаст необходимые экономические стимулы для увеличения объемов импорта в периоды, когда внутреннее производство не может полностью удовлетворить спрос", – пояснили в "Укргидроэнерго".

Ранее председатель Подкомитета ВРУ по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб заявила, что поддерживает инициативу НКРЭКУ по пересмотру предельных цен в вечерние часы.