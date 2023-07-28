Тепловая генерация должна компенсировать выходы блоков АЭС в ремонты, – Плачков

При ремонтной кампании блоков на атомных электростанциях основная нагрузка приходится на тепловую генерацию. Для компенсации работы одного блока АЭС на 1000 МВт, выведенного в ремонт, нужно включать 5-6 энергоблоков на ТЭС по 150-200 МВт.

Видео дня

Об этом сказал вице-президент ГС Всеукраинская Энергетическая Ассамблея, экс-министр энергетики Украины Иван Плачков на Youtube-канале ВЕА.

"Тепловая генерация регулирует пики потребления. И это очень большой объем в балансе электроэнергии. Во время ремонта атомных станций, например, одного энергоблока в 1000 мегаватт, нужно включить 5-6 энергоблоков на тепловой электростанции, там по 150-200 мегаватт. А учитывая , что мы ремонтируем на атомных станциях, тепловая генерация ремонтироваться возможностей не имеет.И даже если и будет возможности их вывести в резерв, то нет денег, потому что мы знаем, какая у нас тарифная политика.Поэтому ситуация, я бы назвал ситуацию в тепловой генерации критической", - отметил Плачков.

Эксперт также подчеркнул, что из-за обстрелов врага в энергосистеме сейчас нет резервов.

"В мирные времена энергетика работает по такому алгоритму - 70% оборудования работает, 30% оборудования в резерве. Для того это делается? Если будут какие-то скачки потребления, высокая температура и все включили кондиционеры, низкая температура и все включили отопление, или вышел из строя какой-то один блок АЭС или ТЭС, то мы включаем это резервное оборудование и обеспечиваем баланс, потому что потребители потребляют столько электроэнергии, сколько они хотят и когда хотят, а энергетики должны дать в этот момент необходимый объем электроэнергии, поэтому это резервное оборудование и ждет, когда его нужно включить. А сейчас у нас нет резервов, у нас же 40-50% разрушены. Поэтому работаем на том, что осталось", - сказал Плачков.

Напомним, по расчетам Kyiv School of Economics (KSE), общая сумма ущерба, нанесенная энергетике возросла до $8,3 млрд.

Ранее сообщалось, что Минэнерго обратилось в Нацбанк, чтобы ускорить выдачу кредитов на возобновление ТЭС и ТЭЦ.