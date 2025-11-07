ТАСКОМБАНК открыл отделение нового формата в центре Киева

ТАСКОМБАНК открыл в Киеве обновленное отделение, которое задает новые стандарты комфорта и сервиса. Это не просто банковский офис – а современное пространство с продуманным дизайном, лаунж-зонами и атмосферой заботы .

Здесь клиент чувствует, что банк – это не только о финансах, но и о человечности, внимание и качественный опыт. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Банк представил в столичном отделении №161 формат, задающий новую планку для сервиса. Больше пространства, современный дизайн и атмосфера, в которой хочется оставаться дольше, чем планировал.

Главная идея редизайна проста. Клиент должен получать не только быстрое и технологичное обслуживание, но и ощущение заботы и личного внимания.

"Мы хотим, чтобы каждый клиент убедился, что банк – это о современности, комфорте и человечности одновременно", – говорит Олег Поляк, заместитель председателя правления ТАСКОМБАНКА.

В новом пространстве есть лаунж-зоны для спокойного ожидания и отдельные переговорные комнаты для клиентов Private Banking. Здесь все создано для тихой и конфиденциальной атмосферы, в которой можно обсуждать важное без спешки.

В обновленном отделении можно получить все ключевые банковские сервисы:

открытие счетов, карточное обслуживание, депозиты;

кредитные продукты для бизнеса и частных клиентов;

эквайринг, в частности сервис RV-PAY;

международные и внутренние переводы;

консультационная поддержка клиентов всех сегментов.

В ТАСКОМБАНКЕ отмечают, что такой формат станет новым стандартом сети. Все, от дизайна до сервиса, подчинено в первую очередь удобству и скорости для клиента.

Адрес отделения

Большая Васильковская/Бассейная 1-3/2, БЦ Arena City.

Клиентов приглашают убедиться в высоком уровне банковского опыта лично.

Как сообщал OBOZ.UA, АО "ТАСКОМБАНК" остается официальным спонсором молодежных и юниорских сборных команд Украины по баскетболу.