Сытник уволен из НАПК: в нацагентстве сделали официальное заявление

Заместитель главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Артем Сытник 3 июня официально покинул свой пост. Сытник пробыл на должности чуть более двух лет, с 12 мая 2022 года.

Об этом говорится в заявлении НАПК. Отмечается, что Сытник в агентстве отвечал за работу в по таким направлениям:

координация взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры, в том числе обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях, выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины;

финансовый контроль, проведение специальных проверок, мониторинг образа жизни, проверка соблюдения требований законодательства, в том числе в сфере предотвращения коррупции;

предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

мониторинг и контроль выполнения актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

Кто заменить Сытника, пока не сообщается. Также в НАПК не указывают причины увольнения.

До получения должности в НАПК Сытник был директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), где его полномочия истекли в апреле 2022 года. До того момента Сытник возглавлял НАБУ в течение 7 лет.

Однако в 2021 году Верховная Рада приняла в целом законопроект о приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции. Согласно новым правилам, назначать и в определенных случаях увольнять директора НАБУ должен Кабинет министров.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцы заметили, что с сайта НАПК исчезают декларации чиновников. В агентстве заверили, что это законно и объяснили причины.

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