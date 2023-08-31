Страхование военных рисков должно распространяться на все группы товаров, а не только на зерно, – Загородний

Для восстановления полноценного свободного судоходства Украине необходима не только военная поддержка, но и решение вопроса страхования.

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Об этом заявил политолог Тарас Загородний в эфире Политика.

По его словам, военные операции в Черном море дали возможность выпустить несколько гражданских судов из украинских портов, однако вопрос страхования все еще не решен комплексно.

Политолог не поддерживает текущую позицию правительства, которое намерено выделять деньги только на страхование агропродукции и подчеркивает необходимость более комплексного подхода для увеличения экспорта и стабилизации экономики.

"Правительство действительно ввело страхование. Насколько мне известно, это касается только зерна. Надеюсь, что оно будет распространяться на все товары и экспортные грузы. У нас ведь не только зерно есть, у нас есть и металл, и руда есть, и многое другое .Для того, чтобы все-таки экспорт осуществлялся, был более активным, этот вопрос должен быть решен".

Напомним, Зерновое соглашение прекратило свое существование в середине июля. С этого момента Украина открыла морской фронт, провела успешные военные операции, что позволило выпустить из портов Украины несколько гражданских судов с другой, не агро, продукцией. По словам экспертов, это связано с тем, что аграрии не готовы решать вопросы страхования за свой счет и ждут решения правительства.

Вместе с мировыми страховщиками украинское правительство разрабатывает план возобновления маршрутов экспорта для судов, курсирующих в Черном море. Среди партнеров – международные страховые группы Lloyds of London и Marsh McLennan, говорит заместитель министра экономики Владимир Кузьо.

Обсуждение плана страхования судов в Черном море - на финальном этапе, он может заработать уже в сентябре, писало 21 августа издание FT со ссылкой на слова заместителя министра экономики Александра Грибана.

Как сообщалось, разблокировка портов для всех видов продукции даст Украине более $18 млрд в год - это значительная сумма, в которой нуждается наш бюджет для финансирования ВСУ и обороны.