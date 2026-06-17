Sense Bank запустил депозит "Лояльный" для клиентов с регулярными выплатами

Sense Bank запустил новый депозитный продукт "Лояльный" для клиентов, которые получают через банк заработную плату, пенсию или социальные выплаты.

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Новый вклад доступен для оформления исключительно в приложении Sense SuperApp и предусматривает повышенную процентную ставку для клиентов, активно пользующихся банковскими услугами.

Депозит "Лояльный" можно оформить в гривне на 99, 181, 372, 550 или 730 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно с возможностью капитализации. Также предусмотрена возможность пополнения вклада в пределах до 200% от первоначальной суммы депозита.

Открыть депозит могут клиенты, которые получали регулярные выплаты на карту Sense Bank не позднее чем за 60 дней до даты открытия или пролонгации вклада. Пролонгация депозита доступна неограниченное количество раз. Для клиентов, соответствующих условиям программы, предусмотрен дополнительный бонус за пролонгацию вклада.

В банке отмечают, что запуск нового продукта является частью развития цифровой экосистемы и расширения возможностей Sense SuperApp. Объединение повседневных расчетов, регулярных поступлений и сбережений в одном приложении позволяет клиентам удобнее управлять финансами, а также получать персонализированные предложения и дополнительные преимущества в зависимости от уровня взаимодействия с банком.

"Мы видим, что всё больше клиентов используют банк для получения заработной платы, пенсии или социальных выплат. Для нас важно не только обеспечивать удобный цифровой сервис, но и создавать дополнительную ценность для тех, кто пользуется банком каждый день. Именно поэтому депозит "Лояльный" предлагает более высокую доходность для клиентов, которые выбирают наш банк в качестве партнера на каждый день", – прокомментировала Ирина Стрепетова, руководитель управления депозитных продуктов Sense Bank.

Подробные условия депозита доступны на сайте.