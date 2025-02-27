Рыженков назвал главные вызовы для украинской металлургии в 2025 году

В прошлом году самым важным достижением для всех экспортеров стало открытие морского коридора из одесских портов, что создало дополнительные логистические возможности и обеспечило рост результатов в 2024 году. Общий экспорт и продажа железорудного сырья значительно увеличились – до 12 млн т по итогам 2024 года. Но 2025 несет значительные вызовы для отрасли, и основные из них – тарифная и экологическая политика государства.

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Об этом рассказал генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков в интервью Forbes.

"Первый вызов – это сохранение конкурентоспособности украинских производителей на внешних рынках. Для этого нужно, чтобы государственные монополии не создавали дополнительного тарифного давления на работающий бизнес. Второй – сохранение доступа к внешним рынкам (важно сохранить либерализацию торговли сталью с ЕС, США, Великобританией) и усиление санкций против ГМК РФ, которая продолжает продавать слябы и чугун в ЕС через позицию отдельных стран", – подчеркнул Рыженков.

Важным фактором развития металлургии также последовательная экологическая и промышленная политика государства по экомодернизации и декарбонизации.

"Нам всем из-за войны нужна отсрочка для Украины по введению СВАМ. И актуальным фактором останется подтверждение критичности бронирования и привлечения ветеранов к работе из-за риска потерять квалифицированный персонал", – подчеркнул Рыженков.

Среди новых вызовов СЕО "Метинвест" выделил доступ к финансированию проектов по модернизации и зеленому переходу ГМК, а также обеспечению стабильного спроса на украинскую сталь на внутреннем рынке Украины. Но эти темы послевоенные, так что о них можно будет поговорить отдельно, когда наступит мир.

Напомним, за три года полномасштабного вторжения Группа "Метинвест" направила на помощь Украине и ее гражданам 8,4 млрд. грн. Из них 4,4 млрд грн – на нужды армии, в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова. Кроме того, в 2024 году "Метинвест" перечислил в бюджеты всех уровней в Украине 19,8 млрд. грн., что составляет 61% от общего объема отчислений металлургических предприятий государства. Это делает компанию крупнейшим налогоплательщиком ГМК.