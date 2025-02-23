Риски отключений электроэнергии растут из-за прайс-кепов и газового дефицита, – Омельченко

Риски отключений для населения остаются высокими, и одним из ключевых факторов, усугубляющих ситуацию, являются действующие прайс-кепы. Они существенно ограничивают возможность импорта электроэнергии и ставят под угрозу стабильность энергосистемы страны.

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Об этом заявил Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

По его словам, ситуация с дефицитом мощности действительно сложна.

"К тому же есть две проблемы. Первая – ограниченный импорт: хотя нам объединенная сеть европейских стран ENTCO-E предоставила лимит 2,1 ГВт по мощности, но мы выбираем не более 30% через прайс-кепы. Из-за них коммерчески невыгодно покупать электроэнергию из-за границы. Так что и есть угроза, что и население будут ограничивать", – пояснил Омельченко.

По его мнению, сейчас власти пытаются избегать массовых отключений для населения, однако свет выключают бизнес и промышленность.

"Думаю, что основную ставку [и дальше] в правительстве будут делать на ограничение именно промышленности и бизнеса, а не населения", – отметил эксперт.

Вторым критическим вызовом, по словам Омельченко, низкий уровень заполненности подземных хранилищ газа. Это напрямую влияет на энергосистему, поскольку значительная часть мощностей работает именно на газе.

"Вторая проблема — это низкий уровень заполненности подземных хранилищ газа, что тоже требует увеличения импорта природного газа по высокой цене, поскольку у нас есть определенное количество мощности – и тепловой, и электрической, работающей на природном газе", – отметил эксперт.

Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко также заявлял, что действующие регуляторные ограничения усложняют импорт электроэнергии в Украину, даже в ситуациях, когда он необходим во избежание отключений.