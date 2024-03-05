Разрешение на обслуживание компаниями иностранных кредитов поможет им избежать дефолта – СМИ

Если бизнесу позволят обслуживать иностранные кредиты и платить по еврооблигациям, это позволит ему избежать дефолта, а также поддержать украинскую экономику и привлечь новые инвестиции в Украину.

Об этом говорится в статье "Экономической правды".

Согласно ей, представители бизнеса просят власти смягчить валютные ограничения и разрешить обслуживать внешние кредиты и еврооблигации. С такой просьбой выступили "Метинвест", "ДТЭК", "Кернел", "Интерпайп" и "Водафон".

В частности, в "Интерпайпе" отметили, что у компании иссякают возможности платить за выпущенными евробондами.

"С февраля 2022 года "Интерпайп" принимала все возможные меры для стабильной финансовой деятельности и расчетов с кредиторами, но исчерпала внутренние резервы для обслуживания своих кредитных обязательств и находится на грани дефолта из-за наличия ограничений, установленных НБУ (при наличии достаточных собственных финансовых ресурсов и собственной валюты)", – отметили в "Интерпайпе".

Бизнес отмечает, что положительное решение Нацбанка поможет избежать дефолта, сохранить инвестиционную привлекательность Украины и даже привлечь инвестиции.

"Выполнение финансовых обязательств перед иностранными банками – это то, что бизнес может и должен делать в условиях военных реалий для поддержки экономики и позитивной инвестиционной репутации Украины", - отмечают в статье со ссылкой на представителя компании "Кернел".

Отмечается, что некоторые компании все же могли обслуживать свои внешние обязательства, потому что крупные украинские бизнесы не возвращали валюту в страну выручку от экспорта. Однако возможности платить за выпущенными евробондами у некоторых из них иссякают.

"За два года после начала полномасштабного вторжения в Украину "Метинвест" использовал более 500 миллионов долларов собственных оборотных средств на обслуживание еврооблигаций. Это стало возможным, прежде всего, благодаря оборотному капиталу материнской и международной торговой компании группы", – пояснили в "Метинвесте".

Ранее глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что НБУ будет двигаться по стратегии валютной либерализации.