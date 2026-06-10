Расчеты с производителями зеленой энергии является вопросом энергетической безопасности – УАВЭ

Украинская ассоциация возобновляемой энергетики (УАВЭ) поддержала пересмотр тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и призвала параллельно запускать механизмы адресной поддержки уязвимых потребителей.

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Об этом говорится в обращении Ассоциации к НКРЭКУ и Министерству энергетики.

В УАВЭ отметили, что дискуссия вокруг тарифа не должна ограничиваться только вопросом его размера.

"УАВЕ отмечает: дискуссия не должна сводиться только к размеру тарифа. Необходимо комплексное решение - финансово обоснованный тариф должен сочетаться с постепенным сокращением перекрестного субсидирования и запуском адресной монетизированной поддержки уязвимых потребителей", – заявили в Ассоциации.

В УАВЭ отметили, что финансовая устойчивость оператора системы передачи является критически важной для надежной работы энергосистемы, выполнения специальных обязанностей, стабильных расчетов между участниками рынка и восстановления поврежденной инфраструктуры.

В Ассоциации обратили внимание, что прогнозный объем передачи электроэнергии в 2026 году будет ниже показателей, учтенных при установлении действующего тарифа. В то же время расходы на покрытие технологических потерь растут, увеличиваются объемы импорта электроэнергии и нагрузка на сети в условиях постоянных российских атак.

"Тенденции накопления задолженности между участниками рынка, ухудшение платежной дисциплины, сокращение возможностей для восстановления и развития сетевой инфраструктуры, снижение инвестиционной привлекательности энергетического сектора при отсутствии источника покрытия расходов ОСП будут увеличиваться", – отметили в УАВЭ.

Отдельно в Ассоциации подчеркнули роль возобновляемой и распределенной генерации в условиях войны. По их мнению, своевременные и прогнозируемые расчеты с производителями электроэнергии из ВИЭ является важной предпосылкой для дальнейшего развития энергетической устойчивости страны.

"Поэтому обеспечение своевременных и прогнозируемых расчетов с производителями электроэнергии из ВИЭ является не только вопросом выполнения финансовых обязательств, но и важным фактором дальнейшего развития энергетической устойчивости Украины", – подытожили представители УАВЭ.

Напомним, НКРЭКУ одобрила проект постановления, по которому тариф на передачу должен вырасти с 742,91 грн/МВт-ч до 903,53 грн/МВт-ч (+21,6%) с 1 июля 2026 года.