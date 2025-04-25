Производитель 'Моршинской' подтвердил соответствие уровню мировых стандартов: аудит пройден без замечаний

Моршинский завод минеральных вод Оскар компании IDS Ukraine успешно прошел ресертификационный аудит по обновленной версии международного стандарта FSSC 22000 (v6.0) — одной из самых авторитетных схем сертификации в сфере пищевой безопасности.

Как сообщила компания по итогам аудита международного сертификационного органа SGS, он завершился без замечания. "Даже без привычных для таких процедур рекомендаций по улучшению, чрезвычайной редкости в международной практике", — говорится в сообщении компании.

Аудит производства ЧАО "МЗМВ Оскар" охватил производство минеральной и питьевой воды, в частности продукции для детского питания, а также безалкогольных напитков в различных типах упаковки.

"Иметь сертификат FSSC 22000 – это как получить знак доверия от всего мира. Это не просто о качестве продукта, это о постоянстве и эталонном качестве производственных процессов, о способности производить безопасную продукцию в любой момент и при любых условиях", — прокомментировала результаты Оксана Бамбура, директор по управлению системами качества IDS Ukraine .

Как отметили в IDS Ukraine, аудит для сертификации по стандарту FSSC 22000 подтвердил не только высокое качество производства "Моршинской" и других брендов, но и продемонстрировал способность компании поддерживать ее, несмотря на условия войны, и инфраструктурные вызовы в сфере энергетики, логистики и цепей поставок.

"Сертификация FSSC 22000 без всякого замечания – это не просто оценка, это пропуск на полки супермаркетов и магазинов любой страны мира. Ее признает глобальный ритейл. У наших потребителей уверенность: созданная нами система контроля на производстве мирового образца работает безупречно и воплощена в качество "Моршинской" и других брендов компании", — прокомментировал результаты аудита Марко Ткачук, генеральный директор IDS Ukraine.

ЧАО "МЗМО "Оскар"" производит широкий ассортимент продукции IDS Ukraine. Это флагманский бренд "Моршинская" с почти 30% долей рынка воды, "Аляска", детская вода "Моршинка", а также напитки "Моршинская" со вкусами, сокосодержащая "Лимонада" на основе воды из моршинских источников и энергетический напиток "Воля".