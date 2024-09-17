Прецедент в профтехобразовании: 'Интерпайп' Пинчука и городские власти Днепра модернизировали ПТУ

Промышленная компания Интерпайп Виктора Пинчука вместе с городскими властями города Днепр создали прецедент в сфере профессионально-технического образования. Совместными усилиями община и бизнес начали модернизацию ПТУ #2, открыв там новую современную мастерскую станков.

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Об этом сообщает официальный сайт компании.

Для новой мастерской Интерпайп приобрел мебель, компьютеры, и главное – современные токарный, фрезеровочный и сточкопильный станки. Мэрия Днепра взяла на себя капитальный ремонт кровли, двух учебных помещений, укрытий, санузлов и других помещений. Следовательно, уже во время учебы молодежь получит знания и опыт, который сможет применить на рабочем месте с первого дня.

"Модернизация ПТУ для нас – последовательный шаг по развитию экосистемы технического образования в Днепре, без которой дефицит специалистов, способных работать на современном автоматизированном оборудовании и управлять промышленными работами, преодолеть практически невозможно. Поэтому инвестируем не только в собственное производство, но и в школы, вузы и заведения профтехобразования", - отметила компания Интерпайп в Фейсбуке.

Сообщается, что за год мастерская станочников способна подготовить 150 специалистов. 30 из них – это учащиеся ПТУ, выпускники 9-х классов. Еще 120 человек всех возрастов имеют возможность пройти курсы повышения квалификации по ускоренной программе.

Объединение усилий бизнеса и местных властей ради модернизации мастерской – это прецедент в сфере профтехобразования в Украине.

"К сожалению, в Украине профессиональное образование пока остается непопулярным, и государство много инвестирует в то, чтобы это изменить. Сегодня мы видим результат привлечения к этой работе также украинской компании Интерпайп и города, заинтересованного в том, чтобы на рынке было больше квалифицированных специалистов. Это отличный пример того, что мы хотим масштабировать и дальше", – заявил Дмитрий Завгородний, заместитель министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Украинская промышленная компания Интерпайп является работодателем для 9,5 тысяч человек. Численность сотрудников которые служат в рядах ВСУ или других силовых структурах, достигает 1000 человек.

По разным причинам, связанным с войной, украинская промышленность испытывает существенную нехватку персонала.