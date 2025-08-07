Несмотря на кибератаки: Украина формирует новую модель цифровой безопасности

Украина с 2014 года является объектом жестких и частых кибератак – преимущественно со стороны российских государственных APT-групп (профессиональные хакерские группы, проводящие сложные и длительные кибератаки с целью шпионажа или саботажа, преимущественно действующие от имени государства). Однако построение эффективной защиты от кибератак осложняется и внутренними системными проблемами.

Как рассказал OBOZ.UA эксперт по стратегическому развитию iGaming продуктов Михаил Зборовский, среди последних выделяются:

Нехватка квалифицированных кадров.

Проблемы инфраструктуры.

Михаил Зборовский – независимый эксперт по стратегическому развитию iGaming продуктов. Имеет более 10 лет опыта в IT, аналитике и программировании. Последние несколько лет он сосредоточен на изучении особенностей рынка азартных игр, уделяет внимание как юридическим, так и техническим аспектам этой сферы. Его экспертиза охватывает разработку и совершенствование программного обеспечения для компаний в сфере гемблинга, а также внедрение новых технологических решений и процессов.

"За последние несколько лет цифровые угрозы стали для украинского бизнеса не просто технической задачей, а буквально ежедневной рутиной. Мы уже давно не удивляемся фишинговым кампаниям или DDoS-атакам – это стало обыденностью", – рассказал Михаил Зборовский.

Особенно чувствительными являются сферы, работающие с большими объемами персональных и финансовых данных – например, легальный онлайн-гемблинг. Ведь этот сектор не только привлекает значительные объемы пользователей, но и становится мишенью для киберпреступников и спецслужб, которые стремятся получить доступ к конфиденциальной информации.

И угрозы только нарастают. По словам Михаила Зборовского, уже сейчас эксперты сходятся во мнении, что в случае появления стабильного квантового компьютера, классические криптографические алгоритмы, которые лежат в основе большинства защищенных систем, могут быть взломаны за секунды.

Бежать быстрее проблемы

Впрочем, выход есть. И заключается он, по словам Михаила Зборовского, в необходимости "бежать быстрее проблемы".

"Как человек, много работавший с гемблинг-индустрией, я видел, как именно этот сектор одним из первых почувствовал всю серьезность угроз. Постоянное давление заставило бизнес быстро адаптироваться, менять подходы к безопасности и строить процессы так, будто угроза уже здесь", – пояснил он.

При этом Михаил Зборовский подчеркнул: разработчикам – в частности, гемблинговым, – это уже удается. По его словам, они уже:

Внедряют многоуровневую защиту.

Тестируют zero-trust.

Это подход к безопасности, который не доверяет ни одному пользователю или устройству по умолчанию и требует постоянной проверки перед предоставлением доступа.

Ограничивают право доступа.

Постоянно обновляют защитную инфраструктуру.

"Сегодня безопасность – основа доверия. В своей практике я не раз видел, как одна утечка данных уничтожала то, что команда строила годами. Это подтверждают и цифры: 94% пользователей, по данным Cisco, отказываются пользоваться сервисами, которым не доверяют. Поэтому я всегда говорю: если мы хотим строить долгосрочные отношения с клиентами, безопасность данных должна быть вшита в саму архитектуру продукта с первых строк кода. А в гемблинге это стало очевидным еще раньше", – резюмировал Михаил Зборовский.

Доверяют ответственным

В то же время, отметил он, проблемы стимулируют украинских разработчиков активнее искать системные и комплексные подходы к усилению кибербезопасности. Что включают, в частности:

Внедрение инновационных решений в области кибербезопасности.

Развитие многоуровневых систем защиты.

Переход на современные модели управления доступом.

При этом, отмечается, соблюдение требований по защите персональных данных, прозрачность финансовых операций, внедрение современных средств киберзащиты – все это может сформировать среду, в которой пользователи будут чувствовать себя защищенными.

Вместе с тем, подчеркивается, сектор гемблинга, который работает по четким стандартам, имеет возможность не только укрепить доверие пользователей, но и стать примером ответственного бизнеса. Ведь партнерские и государственные структуры будут видеть в компаниях надежных и предсказуемых участников рынка. И в итоге, инвестиции в безопасность могут превратиться не только в средство защиты, но и в драйвер роста и экспансии.

"Сервисы, которые честно все прописывают, имеют живой саппорт и не играют в "мелкий шрифт", всегда завоевывают доверие и лояльность игроков. Таким образом формируется не просто база пользователей, а лояльное сообщество. И я убежден: украинский IT имеет все шансы стать примером цифровой этики для всей Европы. Главное не забывать, что в центре любого продукта должен быть не код, а человек", – резюмировал Михаил Зборовский.

