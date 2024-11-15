Подозреваемый в многомиллиардной афере Фонда госимущества Гмирин приобрел виллу и яхту за рубежом – Bihus.info

Подозреваемый в афере на отмывании 10 миллиардов гривен Андрей Гмырин, который полтора года находится в розыске, за границей зарегистрировал бизнес и приобрел элитное имущество. Семья Гмырина владеет компаниями в ОАЭ и Хорватии, яхтой, виллой и земельными участками на Французской Ривьере.

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Об этом говорится в расследовании Bihus.Info. Фигурант расследования, Гмырин, по данным НАБУ, вместе с экс-главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко организовал схему на государственных предприятиях, которые были подконтрольны фонду.

Схему организовали в Фонде госимущества в 2020-2021 годах. По данным следствия, организаторы способствовали назначению на руководящие должности госпредприятий Одесского припортового завода и Объединенной горно-химической компании подконтрольных им людей.

Те способствовали подписанию контрактов с подконтрольными компаниями, чтобы предприятия продавали компаниям товар по заниженным ценам.

Сенниченко и Гмырина, работавшего в Фонде до 2017 года, следствие называет организаторами схемы.

Также по делу фигурируют еще десять подозреваемых. Восьмеро выехали за границу и находятся в розыске, в том числе и Сенниченко и Гмырин.

По данным Bihus.Info, у семьи Гмырина по меньшей мере три компании в ОАЭ.

В апреле 2023 года компания одна из фирм Дубая создала компанию во Франции – GFD COTE D'AZUR, которая в свою очередь купила виллу и пять земельных участков на Лазурном побережье Франции на около 5 млн евро.

По адресу эту виллу можно найти на сайте аренды недвижимости. Ее площадь – 400 квадратных метров.

Но сейчас забронировать виллу невозможно. По данным Bihus.Info, в августе 2024 года суд Франции наложил арест на это имущество в рамках уголовного дела, которое расследуют в Украине.

Кроме того, семья Гмырина стала владельцами яхты Cranchi Settantotto 78 стоимостью около 5,5 млн евро.

Яхту приобрела компания GFB COMPANY LTD, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

По информации Bihus.Info, владельцем компании является украинец Евгений Головин – дубайский бизнес-партнер Гмырина.

На родителей Гмырина записан также бизнес в Хорватии. Речь идет о шести компаниях, занимающихся недвижимостью.

А сам экс-глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, подозреваемый в отмывании 10 млрд грн, в конце 2022 года зарегистрировал компанию в Испании.

Как сообщал OBOZ.UA, следователи нашли активы чиновников Минэнергетики, которых обвиняют в организации коррупционной схемы почти на 1,5 млрд грн. Речь идет о жилой и нежилой недвижимости, а также автомобилях, относительно которых решается вопрос наложения ареста.

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