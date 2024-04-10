Отсутствие массовых отключений света в Украине не означает отсутствия проблем в энергосистеме, – Прокип

В результате последних обстрелов, энергетическая система понесла невиданные потери и на восстановление некоторых энергетических объектов потребуется несколько лет.

Об этом написал аналитик Украинского института будущего Андриан Прокип.

"Потери реально невидимы для энергосистемы. Враг изменил тактику ударов нанося большие разрушения, чем в зиму 2022-2023", – написал он.

Прокоп рассказал, что восстановление только ДнепроГЭС потребует двух лет. В то же время, ДТЭК потерял 80% мощностей и оценивает необходимые ремонты в 230 млн долларов, что почти вдвое больше, чем по итогам зимы 2022-2023 годов, когда удары по энергетике были регулярными.

Также была полностью разрушена Змиевская ТЭС Центрэнерго, а в Харькове разрушена практически вся критическая инфраструктура.

"Отсутствие видимых проблем (отключений) в большинстве регионов не означает отсутствия проблем в энергосистеме. Именно солнечные электростанции днем и импорт после обеда позволяют избегать ограничений электроснабжения в большинстве регионов страны сегодня", – пояснил он.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что в результате последних атак по энергетической системе наибольшие разрушения получили тепловую и гидрогенерацию.