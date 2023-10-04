Окружной прокурор Фастова погорел на взятке в миллион гривен: что известно

Прокурора Фастовской окружной прокуратуры задержали из-за получения взятки в размере 30 тыс. долларов, или около миллиона гривен. Фигуранта поймали "на горячем" – во время получения части суммы. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин. "Прокуроры Офиса Генпрокурора совместно с ДБР и СБУ задержали прокурора Фастовской окружной прокуратуры во время получения взятки за закрытие производства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что взятку прокурор требовал с местного предпринимателя, против которого и было открыто упомянутое производство. Как подтверждает пресс-служба Генпрокуратуры, задержание было проведено 3 октября.

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По данным следствия, общая сумма взятки должна была составить 30 тыс. долларов США. Однако при задержании изъяли точно половину суммы – 15 тыс. долларов. В Генпрокуратуре отмечают, что первая половина суммы уже была на руках у фигуранта.

Дома и на рабочем месте окружного прокурора проводятся обыски. По словам Костина, уже готовится сообщение о подозрении.

В Генпрокуратуре уточняют, что подозрение готовят по факту принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Это 4 ст. 368 УК Украины, санкция по которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении городскому голове Сум и директору Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета. Обоих задержали, когда они получали последнюю часть взятки – 1,4 млн грн.

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