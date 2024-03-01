Нужно улучшить синхронизированность на уровне разных типов генерации, – Бужан

Для решения проблем на рынке электрической энергии нужно улучшить синхронизированность на уровне разных типов генерации во избежание дисбаланса.

Об этом заявил Владимир Бужан, эксперт Центра экономического восстановления во время мероприятия "Итоги отопительного сезона 2023/2024. Экономика под обстрелом", сообщает издание ExPro.

"Урегулирование долгов – первая фундаментальная проблема. Второй вопрос – можно улучшить синхронизированность на уровне разных типов генерации. Мы видим сегодня ситуацию, когда "Энергоатом" излишне выходит на рынок, хотя раньше могли выходить в ремонты. В результате возникает дисбаланс на рынке", – указывает Бужан.

Как указывает Владимир Бужан, первым фундаментальным вопросом для решения проблем на рынке есть урегулирование долгов. Также, по его словам, на сегодняшний день на рынке есть потенциал для отмены прайс-кепов и внедрения гарантий происхождения для электроэнергии с ВИЭ.

Как сообщалось в ExPro, на 1 марта средневзвешенная цена на рынке "на сутки вперед" сократилась на 51% по сравнению с предыдущими сутками.