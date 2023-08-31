Невозможность импорта е/е из-за ценовых ограничений привела к увеличению объемов аварийной помощи, – Трохимец

Рост объемов получения аварийной помощи украинской энергосистеме из соседних стран является следствием дефицита генерирующих мощностей и невозможности импорта электрической энергии из-за ценовых ограничений на украинском рынке, заявил глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Александр Трохимец.

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"Если сравнить стоимость электрической энергии с соседними странами - в Украине прайс-кеп значительно ниже, чем средневзвешенная стоимость э/э в соседних странах. Таким образом НКРЭКУ делает невозможным коммерческий импорт. С одной стороны у нас не хватает генерирующих мощностей, с другой – отсутствует экономическая целесообразность импорта электрической энергии", - сказал он в эфире телеканала "Прямой".

При этом Трохимец подчеркнул, что определенный период можно "перекрываться" аварийной помощью, но в долгосрочной перспективе нужно решать вопросы с ограничением цен на оптовом рынке электроэнергии и задолженностью на рынке.

"На самом деле запрос аварийной помощи говорит о том, что генерирующих мощностей или возможностей транспортировки э/э по сетям Укрэнерго недостаточно. И это тревожный звонок перед зимой, ведь зимой пиковых нагрузок будет больше летом", - отметил он.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" 30 августа принимала аварийную помощь из Польши и Румынии общим объемом 2400 МВт-час. Для покрытия спроса на электроэнергию аварийная помощь принималась третий день.

Ранее сообщалось, что в Секретариате Энергетического Сообщества проанализировали действующие ценовые ограничения на рынке электроэнергии и пришли к выводу, что их увеличение позволит Украине импортировать электроэнергию в любое время суток в период дефицита.