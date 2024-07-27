Необходимо решить проблему несовершенного механизма ПСО и долгов на балансирующем рынке, – 'Укргидроэнерго'

Проблема несовершенного механизма финансирования тарифа на электроэнергию для населения и долги на балансирующем рынке нуждаются в разрешении.

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Об этом в интервью заявил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

"Наибольший вызов, ныне существующий и требующий решения – финансовое сбалансирование рынка. Здесь есть два фактора, которые создают задолженности на рынке электроэнергии: несовершенство механизма положения специальных обязанностей (ПСО) и проблема задолженностей на балансирующем рынке (БР)", – сказал он.

Сирота добавил, что "Укргидроэнерго" является одним из основных игроков на балансирующем рынке электроэнергии, обеспечивая покрытие пиковых нагрузок, регулирование частоты и мощности, а также мобильный аварийный резерв в энергосистеме Украины.

Ранее сообщалось, что решение проблемы долгов на балансирующем рынке электроэнергии является важным шагом для начала строительства маневровой генерации.