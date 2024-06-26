Назван город, где больше всего выросли цены на квартиры: почему подскочила стоимость

В Украине цены на квартиры больше выросли в Ужгороде (на 15%). Это объясняется отсутствием комендантского часа и относительной безопасностью. На втором месте по уровню роста цен оказался Львов (14%).

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Как говорится в отчете НБУ, на вторичном рынке цены на жилье растут, однако эта тенденция скорее отражает движение обменного курса, чем изменение фундаментальных факторов спроса и предложения. Сделки на рынке все еще заключают с дисконтом от заявленных в объявлениях цен, хотя дисконты уменьшаются.

Аренда жилья в дальнейшем дорожала. Арендную ставку повышают, в том числе за уже снятым жильем.

Соотношение цен и аренды колеблется вокруг долгосрочного среднего, что свидетельствует о стабилизации вторичного сегмента рынка в Киеве. В настоящее время средняя стоимость квартиры в столице эквивалентна десяти годам ее аренды.

Заявленные цены на первичном рынке недвижимости тоже растут. С начала года заметно подорожало жилье в Ужгороде – на 15% и во Львовской области – на 14%, тогда как в Киеве – всего на 2%. Дальнейшее повышение цен на первичном рынке делает стоимость квадратного метра жилья соизмеримой, а иногда и выше стоимости жилья на вторичном рынке. С учетом рисков недостроя и стоимости ремонта существенное ценовое преимущество – на стороне вторичного жилья.

В дальнейшем цены будут поддерживаться, прежде всего, пожеланиями продавцов. В отдельных сегментах этому будет способствовать спрос, удобренный финансированием по государственным программам. В то же время стоимость жилья в недостройках на ранних стадиях или в менее безопасных регионах будет значительно превышать комфортный для покупателей уровень.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, у украинцев есть несколько недель для уплаты налогов на недвижимость. Квитанции-сообщения они должны получить до 1 июля. Размер налога зависит от площади недвижимости, а также от минимальной зарплаты.

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