Население должно быть готово к ухудшению условий жизни после изъятия реверсной дотации у городов, – эксперт

Население городов должно понимать, что качество жизни в городах может значительно снизиться. Об этом заявил юрист, аналитик Андрей Виргинский в интервью Павлу Рогольнику.

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Он напомнил, что через 8-9 дней должно состояться голосование за проект бюджета, в котором правительство предлагает изъять реверсную дотацию у местных бюджетов на 12,9 млрд гривен.

"Уже сейчас Ассоциация городов спрашивает, как при этих условиях создавать реабилитационные центры для раненых, обеспечивать пункты несгибаемости, отопительный период и соблюдать мораторий на поднятие тарифов, ведь без поддержки из муниципальной казны функциональная деятельность предприятий жилищно-коммунальной сферы будет под вопросом. Мы понимаем". что нужно максимально наполнять центральный бюджет. обеспечивать жизнедеятельность и функционирование городов в таких условиях", – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что это вопрос, относящийся к внутриполитической и бюджетной ситуации и имеющий свою предпосылку в связи с недостаточностью ресурса.

"Но такая политика приводит к тому, что мы этот ресурс извлекаем из тех сфер, которые тоже формируют нашу жизнедеятельность. Тогда мы должны принять, что уровень нашего благополучия и благоустройства идет на убыль. В масштабах государства это не столь значительная сумма, и да, как могли, уже "высушили" эти органы самоуправления в предыдущие периоды, забрав НДФЛ и часть единого налога. жизнь, понятно. Единственный вопрос, что это станет неожиданностью для населения. В результате ракетной угрозы уже произошло аварийное отключение электроэнергии.

Напомним, Кабинет Министров Украины в проекте Закона "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", реестр. №12000, инициировал изъятие из доходов бюджетов общин средств реверсной дотации, которая в следующем бюджетном году планируется в размере 12,9 млрд грн у 189 общин.