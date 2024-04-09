Налоги от игорного бизнеса выросли в 14 раз, – Гетманцев

Легальные операторы игорного бизнеса в 2023 году увеличили налоговые платежи в бюджет в 14 раз, до 10,4 млрд грн, по сравнению с предыдущим годом.

"Если в 2022 году игорный бизнес уплатил в государственный бюджет 740 млн грн, то в 2023 году эта сумма превысила 10 млрд (рост в 14 раз), а в марте 2024 года бюджет получил 2 млрд грн. Это в 4 раза бюджет получил больше. И это все эти деньги, которые идут на армию, что говорит о детенизации бизнеса, – отметил Гетманцев.

Сумма уплаченных ими налогов на 41% превышает суммарную чистую прибыль 10 крупнейших легальных операторов азартного рынка, по данным сервиса для работы с открытыми данными Опендатабот.

Чистая прибыль 10 крупнейших операторов в 2023 году составила 7,3 млрд грн.

При этом общий оборот средств операторов рынка – 54,9 млрд грн, о чем опять же свидетельствуют данные сервиса для работы с открытыми данными Опендатабот.

Соответственно соотношение уплаченный налогов к общему обороту достигает 19%.