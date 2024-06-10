Найем увольняется из Госагентства восстановления: официальное заявление

Глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Mустафа Найем написал заявление об увольнении с должности. По его словам, уволиться он решил "из-за системных препятствий" работе агентства, в частности отказа премьер-министра подписать его заявление о командировке в Берлин (Германия). Чтобы чиновника окончательно уволили, решение должен принять Кабинет министров.

Об этом официально заявил сам Мустафа Найем. Также он опубликовал копию своего заявления об увольнении. Кроме того, Найем перед увольнением обратился ко всем правоохранительным и контролирующим органам с просьбой принять все меры по проверке законности и прозрачности решений, принимаемых агентством.

"Я покидаю должность главы Агентства восстановления. Решение принял самостоятельно из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия. Начиная с ноября прошлого года (2023-го. – Ред.) команда агентства начала сталкиваться с постоянным противодействием, сопротивлением и созданием искусственных препятствий", – заявил Найем.

Чиновник привел несколько примеров. В частности, по его словам:

Госагентству восстановления "срезали" бюджет на проекты по восстановлению и содержанию дорог . "Я понимаю ограниченность ресурсов и важность военных расходов. Но отмена средств на содержание инфраструктуры неизбежно отразится прежде всего на состоянии дорог оборонного значения и, как следствие, на всей военной логистике. Если это не изменится, в следующем сезоне нас ждет усложнение военной логистики и экспорта продукции", – считает Найем.

. "Я понимаю ограниченность ресурсов и важность военных расходов. Но отмена средств на содержание инфраструктуры неизбежно отразится прежде всего на состоянии дорог оборонного значения и, как следствие, на всей военной логистике. Если это не изменится, в следующем сезоне нас ждет усложнение военной логистики и экспорта продукции", – считает Найем. Возникли проблемы с бюрократией . По слова чиновника, документы на оплату защитных сооружений, фортификаций или восстановления "утверждались в правительстве месяцами, возвращались по шесть-восемь раз с нелепыми замечаниями, задерживались по несколько месяцев, а некоторые не согласованы до сих пор".

. По слова чиновника, документы на оплату защитных сооружений, фортификаций или восстановления "утверждались в правительстве месяцами, возвращались по шесть-восемь раз с нелепыми замечаниями, задерживались по несколько месяцев, а некоторые не согласованы до сих пор". Были урезаны зарплаты в агентстве. "Львиной доле работников было урезано до 68% зарплаты. Правительство сделало это вопреки любой логике и здравому смыслу. И нет, у нас не было космических зарплат – старший специалист Агентства получал чуть больше 30 тысяч гривен, а сейчас – 14", – заявил Найем.

"Последнее решение главы правительства об отмене моего официального участия в Конференции по восстановлению Украины в Берлине это (наличие системного давления. – Ред.) подтвердило", – отметил Найем. Он собирался в Берлин 11-12 июня на международную конференцию, которая призвана мобилизовать поддержку восстановления Украины.

Чиновник заявил, что уже попрощался с командой агентства и руководителями служб в регионах. При этом он пообещал выполнять обязанности главы агентства до принятия его заявления об увольнении решением правительства. "Вся наша команда и Службы восстановления в регионах продолжают работать в штатном режиме", – заверил Найем.

Также он напомнил, что был назначен главой Агентства по восстановлению по представлению экс-главы Мининфраструктуры Александра Кубракова. Он был уволен 9 мая 2024 года.

"Вместе с ним мы начинали работу в министерстве, где я почти год был его заместителем, и где мы совместно начали перестройку и очистку министерства и подчиненных учреждений от бессмысленной бюрократии и коррупции. Искренне благодарен ему за доверие", – заявил Найем.

Что известно о Найеме: краткая биография

Мустафа Найем родился 28 июня 1981 года (43 года) в Кабуле (Афганистан). Отец Найема был заместителем министра образования Афганистана в 1976 году. Брат – юрист и общественный деятель Маси Найем. В 2004 году окончил НТУУ "КПИ" по специальности "инженер по информационно-измерительной технике". В 2016 году учился в КНУ им. Т. Г. Шевченко по специальности "правоведение".

Найем долго работал в журналистике. С 2006 по 2014 год был корреспондентом и автором журналистских расследований на "Украинской правде", вел там свой блог. До этого работал корреспондентом в газете "Коммерсант "и ИА "Контекст медиа". В 2007-2011 годах Найем работал в "Студии Савика Шустера". С 2011 по 2013 год был ведущим программы "Сегодня. О главном" на телеканале ТВі.

В 2013-2014 годах был одним из основателей и журналистом "Громадського". Принято считать, что именно после сообщения Найема в Facebook 21 ноября 2013 года началась Революция достоинства.

После этого Найем занялся политикой, был избран народным депутатом Верховной Рады 8 созыва от партии "Блок Петра Порошенко" (№20 в списке) как беспартийный. В 2014-2016 годах был заместителем председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде, а в 2016 году – членом правления партии "ДемАльянс". В ноябре 2016 года Найем вышел из руководства партии.

Также в 2015 году Найем вошел в состав коллегии Министерства внутренних дел, был куратором проекта запуска "Новой патрульной полиции". В 2015 году стал соучредителем общественной организации "Global Office".

В 2019 году Найем вышел из фракции "БПП", членом которой был с начала каденции и публично поддержал кандидата в президенты Анатолия Гриценко. В том же году стал соучредителем общественно-политической платформы "#Дійзнами".

Найем работал заместителем главы инфраструктуры с августа 2021 года. На эту должность его назначили после увольнения из "Укроборонпрома", где он был заместителем гендиректора с 2019 года.

В Госагентство восстановления он перешел в январе 2023 года. В этом органе Найем занимался:

запуском работы по восстановлению первых объектов, разрушенных в результате нападения РФ на Украину;

отработкой взаимодействия с донорами всех категорий: правительствами стран-союзников, международными финансовыми институтами, неправительственными организациями;

координацией запросов от регионов относительно приоритетных проектов восстановления.

Как сообщал OBOZ.UA, незадолго до увольнения Найем объяснил назначение на должность начальника службы восстановления Житомирской области Сергея Носова – отца адвоката юрфирмы "Миллер" Алексея Носова, которому выдвинули коррупционные обвинения.

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