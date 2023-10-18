Морской коридор работает, уже через пару месяцев экономика увидит улучшение, – Чумак

Украина производит свыше 100 миллионов тонн только аграрной продукции, и столько же металлургической. Вывезти такой объем экспорта по суше, с помощью железной дороги или автотранспорта, нереально, Украина не справится без моря. Однако сейчас наш новый морской коридор работает стабильно, и уже через 2-3 месяца мы увидим существенное улучшение экономики. Такое мнение высказал член правления "Всеукраинской аграрной рады" Александр Чумак.

"Россия в Зерновой сделке изначально была лишним звеном. Это был просто метод накинуть нам удавку на шею, и удавить нашу экономику. Но cлава Богу, мы нашли возможность реализовать свой коридор - как с точки зрения страхования, так и с точки зрения альтернативных ответов в виде угрозы их военных судам. Это хороший знак. Пока коридор, конечно, еще не работает так, как хотелось бы аграриям и всем остальным экономическим субъектам, но это большая надежда и очень большой прорыв", - подчеркнул Чумак.

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По его словам, сухопутные коридоры сырьевой продукции Украины не справятся с динамикой нашего экспорта. И дело не только в нашей железной дороге, но и в европейских портах, которые не рассчитаны на перевалку таких больших объемов продукции.

"Мы в целом, если нет войны, способны каждый год производить 100+ миллионов тонн продукции. Я говорю только про аграрную, без учета металлургической, которую война сильно потрепала. То есть, реально мы производим продукцию и экспортируем сотнями миллионов тонн! Нет таких мощностей на дорогах, на железных дорогах, которые бы способны были переваливать такие объемы. Как ни крути, более чем 20-25% от нашего довоенного объема производства сухопутными путями сырьевой продукции вывозить малореально. Поэтому в любом случае нам надо ориентироваться на порты, что мы и делаем", - пояснил Чумак.

По его словам, сейчас работа нашего морского коридора достаточно стабильна, а кораблей становится больше, что вселяет в экспортеров оптимизм.

"Касательно самих поставок, они идут, регулярно и хорошими темпами, ритмично, можно сказать. С каждым днем кораблей все больше и больше. Если это будет продолжаться теми же темпами дальше, то через месяц-два мы увидим существенное улучшение для всех субъектов экономики Украины", - уверен эксперт.

Ранее ряд экспертов отмечали, что для наращивания объемов экспорта временным морским коридором необходимо усилить защиту портов системами ПВО, обеспечить защиту от российских мин, а также разработать механизмы страхования рисков с привлечением международных партнеров.

Сейчас, по данным брокеров, стоимость страхования судов в Черном море снижается, однако она все еще остается достаточно высокой и составляет до 2% от стоимости судна. Страхование груза от военных рисков составляет до 4% заявленной стоимости.