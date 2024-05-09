Мобилизация должна быть проведена так, чтобы не 'умерла' наша экономика, – Чмут

Задача государства – справедливо регулировать процесс мобилизации и провести его таким образом, чтобы удержать от разрушения экономику.

Об этом сказал волонтер, военный эксперт Тарас Чмут.

"Задача государства – справедливо регулировать процесс. Таким образом, чтобы экономика не "умерла". Потому что если мертвая экономика, мы тоже не воюем. Это важно понимать. И неважно, мобилизуете ли вы миллион людей – если нет денег и нет экономики, ничего не будет", – отметил он.

Он напомнил, что сейчас государство платит семье каждого погибшего более 15 миллионов гривен. В то же время, если бы была возможность дать больше денег на каждого воюющего бойца, то потерь было бы гораздо меньше.

"Дайте нам 15 миллионов на одного человека и погибших столько не будет. Это для государства очень невыгодно математически и экономически, когда гибнут люди. Эти средства, вложенные в армию, дадут гораздо более высокий результат, сохранят гораздо больше жизней и уберут гораздо больше жизней противника. Это немаловажный момент, его надо понимать. Это все деньги. Все держится на средствах – экономики или западных партнеров. Своя экономика переживает ужасные времена", – резюмировал Чмут.

Ранее глава Совета Коалиции бизнес-сообществ за модернизацию Украины Андрей Длигач заявил, что в мобилизационных вопросах важно найти баланс между экономической устойчивостью и обороноспособностью. Только баланс позволит привлечь в украинскую армию необходимое количество специалистов, не остановив при этом функционирование украинского бизнеса и, желательно, увеличив поступления в бюджет.

Как известно, Кабмин разработал схему, предусматривающую бронирование для украинцев, имеющих зарплату более 35 тыс. грн. Также правительственный документ предусматривает 100%-ное бронирование для чиновников ранга А, полицейских, а также для работников топливно-энергетического комплекса.

Эта модель вызвала волну критики в украинском обществе: адвокаты заявили о нарушении конституционных прав, а военные о том, что эта идея поддерживает идею "войны для бедных". Экономисты напомнили, что сама идея бронирования заключается не в том, чтобы спасти кого-то от службы, а чтобы не допустить обвала экономики. Поэтому, прежде всего, модели бронирования правительства нужно обсудить с украинскими работодателями.