Масштабные долги и отсутствие долгосрочных контрактов создают серьезные риски для инвесторов в ВИЭ, – Омельченко

Несмотря на перспективность возобновляемой энергетики для Украины, накопленные долги и отсутствие эффективных механизмов стимулирования сдерживают ее развитие. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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По его словам, зеленая энергетика является стратегически важной для страны в условиях войны.

"Очевидно, что "зеленая энергетика" имеет большую перспективу. Кроме того, во время войны, если врагу легче уничтожить и есть для них смысл уничтожать большую генерацию, то нет никакого смысла уничтожать маленькие децентрализованные электростанции по сравнению, поскольку расходы на ракеты будут гораздо больше, чем они причинят вред для Украины", – отметил эксперт.

Однако Омельченко отметил и серьезные системные барьеры.

"Есть и большие проблемы также, не все так гладко, как кажется. На рынке существует значительное количество долгов – это очень серьезная проблема", – подчеркнул он.

Кроме долгов, среди вызовов эксперт назвал трудности с импортом оборудования, необходимость платить НДС до ввода станций в эксплуатацию, а также отсутствие долгосрочных контрактов, которые могли бы снизить риски для инвесторов.

"И нет у нас такой системы долгосрочных контрактов, когда через "зеленые", например, аукционы определяется минимальная цена и гарантируется. Такого пока у нас нет, поэтому инвесторы имеют серьезные риски", – пояснил Омельченко.

Напомним, по состоянию на конец апреля 2025 года задолженность НЭК "Укрэнерго" перед "ГарПоком" за услугу по обеспечению ВИЭ достигла 16,3 млрд грн.