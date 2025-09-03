Львовский топ-таможенник дал Украине в долг 120 млн грн под проценты: задекларировал "наследство от отца", который жил в сельском доме с уборной на улице

OBOZ.UA нашел одного из самых богатых таможенников Украины. Им оказался Игорь Качмар. Он работает начальником отдела анализа и контроля таможенной стоимости управления контроля и администрирования таможенных платежей Львовской таможни. Чиновник через два года после смерти отца задекларировал наследство в размере десятков миллионов гривен. А теперь он дает в долг Украине – только за прошлый год задекларировал доход и возврат ОВГЗ и процентов на 117,6 млн грн (!).

Жена таможенника Светлана Качмар – государственный инспектор Львовской таможни. Супруги – едва ли не самые богатые служащие, которые при этом продолжают работать на таможне (но точно не ради зарплаты).

Игорь Качмар в прошлом году зарабатывал на Львовской таможне 60,9 тыс. грн в месяц. При этом он – долларовый миллионер, и зарплата таможенника существенно на его доход не влияет. О том, как Игорь Качмар стал одним из самых богатых таможенников Украины и что известно о его семье, читайте в материале OBOZ.UA.

Игорь Качмар работает на таможне уже много лет. Его несколько раз увольняли с должностей. В 2020-м после увольнения он даже оформил себе социальную помощь , но уже в 2021-м вернулся на работу.

, но уже в 2021-м вернулся на работу. Отец Игоря умер, когда ему было уже больше 80 лет. Он проживал в небольшом доме в селе недалеко Львова. Во дворе дома находится уборная и несколько сараев. Это типичная сельская хата.

Во дворе дома находится уборная и несколько сараев. Это типичная сельская хата. Таможенник задекларировал в 2022-м, через два года после смерти отца, огромное наследство от него – более 67 млн грн. Хотя в год смерти отца, в 2020-м, он уже указывал наследство в 2 млн грн.

у Игоря есть родной брат Тарас. По закону, если отец не оставлял для братьев разное наследство и если Тарас сам не отказался, он должен был бы получить примерно такую же сумму, как и таможенник, – около 70 млн грн. Хотя еще недавно Тарас работал на заводе, а единственное его имущество – отцовский дом.

Хотя еще недавно Тарас работал на заводе, OBOZ.UA позвонил Тарасу, но он отказался комментировать свое наследство (если оно вообще существовало) и объяснил, что сейчас находится на работе. В то время как таможенник наши сообщения оставил без ответов.

Как таможенник превратился в гривневого мультимиллионера

Игорь Качмар большую часть своей жизни строил карьеру на Львовской таможне. В 2016 году его уволили с должности начальника управления администрирования таможенных платежей, но уже в 2017-м он подал декларацию в качестве заместителя начальника отдела. Уже в 2022-м Качмар стал начальником управления.

Сейчас он занимает одну из самых ответственных должностей – руководит отделом анализа и контроля таможенной стоимости. Именно от этого зависит, какими будут таможенные платежи.

Еще в 2006-м в собственности таможенника появился дом площадью 349 кв. м в Зимней Воде (около 12 км от Львова), у жены есть большая квартира (площадью в 112,2 кв. м. в Спасе Львовской области), еще супруги владеют целым рядом земельных участков.

Ситуация в семье изменилась в 2020-м. Судя по декларации, часть года для Качмара была сложной, ведь он увольнялся (ненадолго) с таможни и даже получал социальные выплаты от городского центра занятости (61,6 тыс. грн за год). Супруга таможенника Светлана тогда работала на Галицкой таможне и получала зарплату в размере 16,2 тыс. грн в месяц. И это при том, что с семьей на тот момент проживала их дочь Мария.

По информации OBOZ.UA, в апреле 2020 года умер отец Игоря Качмара – 83-летний Ярослав Михайлович. В этом же году таможенник задекларировал наследство от отца-пенсионера, который когда-то работал на львовском заводе "ЛДАРЗ". Отец, на которого не было оформлено никакого бизнеса, оставил сыну 2,3 млн грн. Это значительная сумма, но она вполне могла быть накоплена в течение жизни.

Однако впоследствии оказалось, что это далеко не все наследство. Таможенник в 2022-м снова задекларировал наследство от Ярослава Михайловича – на этот раз уже 67 млн грн! И эту сумму уже невозможно объяснить накоплениями для человека, который не занимался бизнесом.

У Качмара есть родной брат и мать, поэтому, наверное, все наследство отца ему не досталось.

При этом жили они достаточно скромно. В родном селе у них остался дом (смотрите фото выше), который достался родному брату Игоря Качмара – Тарасу. Каким образом пенсионеру удалось заработать такое состояние, почему, имея родителей-мультимиллионеров, таможенник был вынужден обращаться за социальными выплатами из бюджета – загадка.

OBOZ.UA обратился за комментарием к Игорю Качмару. Он сообщение прочитал, но не ответил на него. Мы также позвонили брату таможенника Тарасу Качмару. Теоретически он должен был бы, как и его брат, получить около 70 млн грн от отца (если наследство поделили между братьями в равных долях).

Как на самом деле живет брат таможенника и "сын мультимиллионера"

Тарас Качмар выслушал наш вопрос, но отвечать на него отказался. Он объяснил это тем, что находится на работе. Собственного бизнеса брат таможенника не имеет, а единственная недвижимость, которой он владеет (судя по реестру прав на недвижимое имущество), – родительский домик (тот, который изображен на фото выше). Это дом площадью 57,3 кв. м, а также среди его имущества – два сарая, отдельная уборная, колодец рядом и земля под всем имуществом.

Недавно 55-летний Тарас работал на одном из заводов в селе Подрясное на Яворовщине, недалеко от Львова. Продолжает ли он там работать, OBOZ.UA установить не удалось. В своих соцсетях мужчина размещает собственные фото из общественного транспорта. Трудно поверить, что, получив такое наследство, мужчина продолжил бы столь аскетичный образ жизни.

Пока Тарас Качмар фотографируется в общественном транспорте, его брат Игорь приобрел себе Jaguar I-Pace. Это уже четвертый автомобиль в семье состоятельных таможенников (жена Светлана также работает на Львовской таможне). В их автопарке также есть Ауди А6, Nissan Leaf, Honda VFR.

В случае если кто-то из братьев решит предоставить свой комментарий, OBOZ.UA готов дополнить материал в любой момент. Также мы публично обращаемся в НАБУ и НАПК с просьбой обратить внимание на декларацию таможенника и установить, действительно ли такое наследство может вызвать аргументированные сомнения в легальности происхождения средств.

Вскоре мы опубликуем ряд материалов о том, как на самом деле живут львовские таможенники и их родственники. Подробнее – читайте в следующих публикациях. Если вам есть что рассказать, пишите нам на почту [email protected].