Директор Беларуси 6 октября запретил именно с 6 октября повышать цены (заодно немного обругав матом – "похер" – вице-премьера за неуместное [ибо сильно умное] слово "макроуровень") и напугал бизнесменов великими карами в случае нарушения этого устного (!!!) указания.

Видео дня

Итак, имеет место официальное, хоть и без лишних бумаг, объявление похерономики, при которой свободному рынку (с его макроуровневыми забобонами) противостоит лично Батька всея Беларуси.

Появятся, понятно, умники, которые при этих новых обстоятельствах нахально осмелятся если не на прямое нарушение Слова Батьки, то хотя бы убежать на чёрный рынок, перейти на экспорт (к примеру, в Россию) или сократить либо закрыть убыточное при сегодняшних ценах производство [дескать, не будет адекватных цен - не будет и никаких товаров].

Считаю, что всем, кто станет таким образом учить своего президента экономике, грозит возникновение с ним личного конфликта – с сопутствующим обвинением в измене родине в особо извращенной форме (измены или родины) и соответствующим наказанием – уже не устным.

В современно обустроенной тюряге строгого режима имени Смита и Рикардо у них будет достаточно времени и практической возможности, дабы тщательно овладевать основами экономических знаний на примере страны строгого режима.

Тем временем те, кто останется на свободе, смогут при содействии местных СМИ внимательно следить за судьбой бывших коллег и делать соответствующие макроэкономические выводы вместе с микроэкономическими, то есть диалектически – по Гегелю – сочетать макроуровень с микроуровнем как неразрывное единство противоположностей на основе рыночного [национал-]социализма.

Им вдумчиво и заботливо будут создавать все надлежащие условия для правильного понимания практического действия закона отрицания отрицания в диалектической связи с законами Республики Беларусь.

Опытные специалисты в области уголовной философии вдохновенно расскажут им о переходе количественных изменений цен в качество содержания тех, кто плохо изучал свободное ценообразование.

Теоретики всего мира затаили дыхание. Нобелевский комитет не скрывает напряжения. В щель между всесильными (потому что верными) учениями Фридмана и Кейнса бодро самовсовывается Лукашенко. Маркс, Бухарин и Дэн Сяопин нервно подпрыгивают каждый в своем гробу, желая где-то в уголке покурить, однако же там это запрещено.