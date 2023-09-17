Литва призвала ЕС при пересмотре бюджета увеличить поддержку Украины: куда предлагается направить средства

Литва призвала Европейский Союз при пересмотре бюджета увеличить поддержку Украины. Средства должны уйти на военную мобильность.

Об этом сообщает Reuters. Заявление сделала министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте.

"Если вы разделите сумму евро, указанную в предложении, на четыре года, сумма будет ниже, чем в этом году. Поэтому наше предложение состоит в том, что, возможно, мы сможем получить тот же уровень, который был в 2023 году. Если бы у нас был тот же уровень, что и в 2023 году, это было бы 72 миллиарда", – сказала Скайсте.

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По ее словам, пересмотр бюджета ЕС должен также добавить деньги на военную мобильность – дороги, порты, мосты и аэропорты, которые позволяют вооруженным силам быстро передвигаться. Министр отметила, что первоначально выделенных на эти цели 1,7 миллиарда евро было недостаточно.

Как известно, в рамках пересмотра бюджета ЕС на 2021-2027 годы Европейская комиссия в июне предложила Украине выделить 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов для финансирования Киева в борьбе с российской агрессией.

В этом году ЕС выплатит Украине 18 миллиардов евро в виде льготных кредитов, но если предложенная общая сумма в 50 миллиардов сохранится, Украина будет получать только 12,5 миллиардов евро ежегодно с 2024 по 2027 год.

Правительства ЕС стремятся достичь соглашения по пересмотренному бюджету на 2021-2027 годы к концу 2023 года, но переговоры затруднены. Дело в том, что Комиссия также запросила 15 дополнительных миллиардов евро для решения проблем миграции и дополнительные деньги для покрытия возросших затрат по займам для совместного ЕС.

Чтобы покрыть часть расходов, исполнительный директор ЕС хочет, чтобы правительства выделили ЕС новые целевые потоки доходов от торговли выбросами CO2 и 0,5% от условной базы прибыли компаний ЕС, согласно расчетам Евростата.

К слову, Скайсте сказала, что Литва не поддержала ни того, ни другого, потому что доходы от торговли выбросами уже использовались правительством для инвестиций в преобразование экономики от ископаемого топлива. А деньги от компаний уже поступали в бюджет ЕС через национальный вклад, основанный на валовом национальном доходе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Литва объявила о новой помощи для Сил обороны Украины, которые борются с полномасштабным вторжением России. Страна передала украинской армии полтора миллиона боеприпасов.

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