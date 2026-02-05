Кущ: попытки отменить 'нулевую' квоту на экспорт лома – это возвращение к коррупции и непрозрачности

Недавние попытки отменить "нулевую" квоту на экспорт металлолома в 2026 году будут означать возврат коррупции и непрозрачности в эту отрасль. В то же время решение украинского правительства временно ограничить вывоз этого стратегического сырья убрало коррупцию, сохранив дополнительную стоимость внутри страны.

Такое мнение высказал экономист Алексей Кущ, комментируя алармистские публикации в польской печати, которые начали распространяться в последнее время.

"В последний день 2025 года Кабмин Украины принял государственное и экономически обоснованное решение временно, на один календарный год ограничить экспорт лома черных металлов путем введения "нулевой" квоты. Причин тому множество: это и дефицит сырья на внутреннем рынке, и "зеленая адженда" и необходимость декарбонизации промышленности. Однако самая главная – непрозрачность и потери бюджета из-за коррупции и схем по уклонению от уплаты экспортных пошлин", — сказал он.

Экономист напомнил, что компании, которые экспортируют украинский металлолом в, например, Турцию или Индию, должны платить в государственный бюджет Украины пошлину в размере 180 евро/т. "Однако в этих правилах есть "лазейка": если лом грузится в страны ЕС, то пошлина с таких партий не взимается. Естественно, это привело к тому, что это сырье начали вывозить в Евросоюз, а оттуда, в частности, из польских или болгарских портов реэкспортировать за пределы ЕС. В результате госбюджет ежегодно недополучал несколько миллиардов гривен налогов", — подчеркнул политолог.

Алексей Кущ также отметил, что, по последним подсчетам, государство получало из каждой экспортированной тонны украинского металлолома в пределах 100 грн. "Это жалкая сумма, особенно на фоне того, что объемы экспорта этого сырья ежегодно устанавливали рекорды, а по итогам 2025 года они достигли 4-летнего максимум почти в полмиллиона тонн. Поэтому попытки поляков, за которыми очень четко видны "уши" экспортеров украинского металлолома, отменить "нулевую" квоту — это возвращение к коррупции и непрозрачности", — констатировал он.

В то же время, введение временного ограничения экспорта украинского лома убрало коррупцию в этой отрасли и сохранило дополнительную стоимость в стране, поскольку 1 тонна металлолома, переработанного в Украине в сталь, генерирует в пользу госбюджета примерно 14-15 тыс. грн налогов, напомнил экономист Алексей Кущ.

Как сообщалось ранее, в конце 2025 года Правительство Украины приняло решение временно ограничить экспорт металлолома до конца 2026 года. Как сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко, металлолом является критически важным сырьем для украинской металлургии и литейной отрасли.

"Несмотря на действие экспортных пошлин, экспорт лома рос – часто транзитом в третьи страны без создания добавленной стоимости для Украины. Внутренняя переработка, наоборот, обеспечивает рабочие места, налоговые поступления и продукцию, необходимую для обороны и восстановления. Также использование лома в металлургическом производстве уменьшает выбросы, прокомментировала она.

По расчетам аналитического портала GMK Center на основе данных Государственной таможенной службы, в 2025 году экспортеры украинского металлолома увеличили вывоз стратегического сырья на 53% по сравнению с 2024 годом – до 448,68 тыс. т. Этот показатель является 4-летним пиком, то есть максимальным, начиная с 2021 года.

Основным направлением экспорта остается Польша. За 12 месяцев на польский рынок было направлено 343,6 тыс. т сырья, что составляет 76,6% от общего объема экспорта и на 38,2% больше по сравнению с 2024 годом. Еще 48,44 тыс. т лома было направлено в Грецию (+41,7% г./г.), 16,63 тыс. т – в Болгарию (+419% г./р.) и 5,29 тыс. т – в Германию (-18,9% г./г.).