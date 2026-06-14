Курортный сезон в Крыму сорван: россияне массово отменяют отпуска

Курортный сезон во временно оккупированном Крыму оказался под угрозой срыва из-за волны массовых отказов от запланированного отдыха. Туристическая отрасль полуострова уже сталкивается со значительным сокращением потока гостей, что сказывается не только на отелях, но и на смежных видах бизнеса. Ситуацию дополнительно осложняют перебои с поставками топлива и транспортные трудности.

Видео дня

Владельцы отелей и туроператоры фиксируют резкий рост количества отмененных бронирований в преддверии летнего сезона. Об этом сообщает Telegram-канал "Агентство".

В ряде крымских отелей, пансионатов и гостевых домов уровень аннуляций достигает 70–90%. В то же время убытки несут и предприятия, которые традиционно ориентировались на туристов. В частности, винодельческие хозяйства и экскурсионные объекты сообщают о сокращении количества клиентов до 80%.

Несмотря на это, официальная статистика Российского союза туриндустрии демонстрирует положительную динамику и свидетельствует о росте показателей по итогам первого полугодия. Однако такие данные в значительной степени основаны на ранних бронированиях и весеннем спросе, когда туристы еще активно планировали летние поездки.

Представители туристического бизнеса отмечают, что реальная ситуация начала стремительно ухудшаться в последние недели. Неопределенность в отношении транспортного сообщения, риски перебоев с поставками топлива и общая ситуация с безопасностью заставляют многих потенциальных отдыхающих отказываться от поездок на полуостров.

Напоминаем, что Силы обороны Украины работают над реализацией задач, которые должны изолировать временно оккупированный Крым. Одна из ключевых целей – — заставить оккупантов пойти на "жест доброй воли".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что шаг за шагом Украина методично отрезает Крым от "большой земли" оккупанта. Сухопутный коридор, который враг так самоуверенно пробивал через наши залитые кровью южные земли, постепенно превращается в ловушку. Мосты на этом пути либо уничтожены, либо находятся под постоянным и очень точным огневым контролем ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!