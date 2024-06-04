Клочок о скандале вокруг Углавы: кто-то пытается создать искусственный конфликт между САП и НАБУ

Как сообщил политический эксперт Валерий Клочок, кто-то намеренно подрывает репутацию Национального Антикоррупционного Бюро накануне первого международного аудита ведомства с момента создания в 2015 году, который должны состоятся в сентябре.

По его словам, разрушение антикоррупционной системы, которое происходит прямо на наших глазах, станет одной из самых больших потерь независимой Украины. Он напомнил, что скандал в антикоррупционных органах начался с обыска у одного из детективов НАБУ по делу об утечке информации в рамках одного из уголовных производств.

"К чести антикоррупционных ведомств в своих сообщениях они не раскрывали подробностей дела и фамилий фигурантов. Чего не скажешь об активистах-антикоррупционерах. Не имея доказательной базы, они, например, "назначили" главным "кротом" НАБУ Гизо Углаву", - рассказал Клочок.

На время расследования первый заместитель НАБУ Гизо Углава по собственному заявлению был отстранен от исполнения обязанностей из-за "возможного конфликта интересов", хотя он не фигурирует в деле. Впрочем, добавляет эксперт, именно из Углавы пытаются слепить главного по "сливам информации".

"Гизо Углава - человек, которого в профессиональных кругах называют одним из отцов-основателей НАБУ. Его назначение состоялось под полным контролем западных партнеров. И по состоянию на сейчас он является последним носителем институциональной памяти того Национального антикоррупционного бюро, которое было создано под контролем международных партнеров в 2015 году", - напомнил Клочок.

Эксперт предполагает, что кто-то пытается создать искусственный конфликт между Специализированной антикоррупционной прокуратурой и НАБУ, дополнив его серией сливов для блогеров. Конечная цель, по словам Клочка, - это раскачать ситуацию через медиаполе, перессорить всех между собой и, наконец, сломать эффективность антикоррупционных органов.

"Информационный шум, который развернулся на фоне скандала о возможной утечке информации из НАБУ, уже не остановить. Но у меня есть предложение: давайте все-таки останавливать. По крайней мере до момента результатов служебного расследования", - резюмировал он.

Клочок не исключает, что кому-то очень важно убрать из НАБУ человека, который для западных партнеров считается своим.