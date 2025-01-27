Какое горючее и откуда импортирует сеть SOCAR: опубликованы данные исследования

По данным исследования Нефтерынка Daily fuels&LPG, компания SOCAR в 2024 году удвоила импорт бензина А-100, продающегося исключительно на собственных АЗК. Этот высокооктановый бензин, включая марку NANO100 производства Warter Fuels (Польша), доступен на трети станций сети SOCAR.

Что касается бензина А-95, сеть SOCAR поднялась на седьмое место среди крупнейших импортеров в Украине, увеличив объемы импорта на 16%. Основными поставщиками являются страны ЕС, включая Румынию.

Согласно данным Нафторинка, дизельное топливо на АЗК SOCAR поставляется с НПЗ группы PKN Orlen в Польше и Литве из Польши, завода греческой Hellenic Petroleum и турецкого НПЗ STAR Rafinery, принадлежащего материнской компании. Кроме того, компания покупает на внутреннем рынке ДП производства венгерской MOL.

SOCAR Energy Ukraine активно развивает свою сеть в Украине, насчитывающую 57 АЗК в одиннадцати областях. Компания не только поставляет горючее на собственные станции, но и является крупным игроком на оптовом рынке, обеспечивая горючим как частные, так и государственные компании.