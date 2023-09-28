Из-за ценовых ограничений на энергорынке Украина не может увеличить мощности для импорта до 2 ГВт - 'Укрэнерго'

Действующие ценовые ограничения на рынке электроэнергии (прайс-кепы – ред.) мешают импорту электроэнергии, из-за чего Украина не может увеличить мощности для импорта.

Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, в условиях войны и обстрелов энергосистемы для Украины чем больше возможностей для импорта – тем лучше. Тем не менее, Украина не может расширить мощности для импорта с 1,2 ГВт до 2 ГВт, поскольку европейские партнеры не дают этого сделать, потому что сейчас мы почти не используем доступные мощности.

Кудрицкий сказал, что в условиях, когда стоимость электроэнергии в Европе выше, чем в Украине, к нам по экономическим причинам не может входить импорт.

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"Для европейцев эта ситуация непонятна. Они говорят: "Если вам нужен импорт для балансировки энергосистемы, почему он не идет?".

А не идет он из-за того, что элементарно цена в Украине сдержана определенными ограничениями на оптовом рынке электроэнергии", - подчеркнул он. Кудрицкий добавил, что нужно сделать так, чтобы 1,2 ГВт гарантированно можно было использовать. Это позволит увеличить пропускную способность до 2 ГВт.

Напомним, государственное предприятие "Оператор рынка" выступает за установление ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепов – ред.) на уровне как в странах Европейского Союза.