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Из всех забронированных 615 тыс. человек только 5% работают в оборонно-промышленном комплексе – Минэкономики
Приблизительно 615 тысяч военнообязанных мужчин имеют отсрочку от призыва на военную службу в связи с бронированием. Больше всего забронированных мужчин работают в энергетической отрасли.
Об этом сообщило Hromdaske, ссылаясь на ответ Министерства экономики Украины на запрос журналистов.
Так, по состоянию на 31 июля, около 615 тыс. человек имеют отсрочку от призыва во время мобилизации. В целом Министерство экономики приняло 33 782 приказа о бронировании военнообязанных, из них 17 632 до сих пор действуют.
Распределение числа мужчин, имеющих бронь:
- энергетическая отрасль – 29%;
- промышленность, производство – 15%;
- транспорт – 14%;
- агропромышленный комплекс – 12%;
- медицина – 6%;
- оборонно-промышленный комплекс – 5%;
- органы государственной власти, другие государственные органы – 4%;
- ИТ-специалисты, отрасль электронных коммуникаций – 2%;
- финансовая, банковская сфера – 2%;
- сфера торговли – 2%;
- местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления – 2%. Источник: https://censor.net/ru/n3502617