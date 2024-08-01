Из всех забронированных 615 тыс. человек только 5% работают в оборонно-промышленном комплексе – Минэкономики

Приблизительно 615 тысяч военнообязанных мужчин имеют отсрочку от призыва на военную службу в связи с бронированием. Больше всего забронированных мужчин работают в энергетической отрасли.

Видео дня

Об этом сообщило Hromdaske, ссылаясь на ответ Министерства экономики Украины на запрос журналистов.

Так, по состоянию на 31 июля, около 615 тыс. человек имеют отсрочку от призыва во время мобилизации. В целом Министерство экономики приняло 33 782 приказа о бронировании военнообязанных, из них 17 632 до сих пор действуют.

Распределение числа мужчин, имеющих бронь: