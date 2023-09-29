Иностранцы положительно оценили работу украинского морского коридора и ждут решений по страхованию – ЦТС

На Западе отмечают, что новый маршрут к украинским портам на Черном море, который разработало Министерство инфраструктуры Украины, набирает обороты: пока судовладельцы ожидают детали страхового покрытия в новом судоходном коридоре.

Об этом говорится в статье "Центр транспортных стратегий".

"После того, как на прошлой неделе впервые после выхода России из зернового соглашения в один из портов Большой Одессы зашли под загрузку и вышли два балкера с зерном, а затем в порты Южный и Черноморск зашли еще три судна за грузом зерна и руды, в западных СМИ отметили, что новый судоходный коридор Украины набирает обороты. В частности, отраслевое издание Splash сообщает: "другие суда готовы совершить рейсы на северо-запад Черного моря, а сообщество сухогрузов внимательно следит за содержанием нового страхового пакета для покрытия судомеров в страну", – указывает издание.

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По информации издания, страховая компания Marsh обнародует детали нового страхового покрытия, которое обеспечивается украинским правительством.

"Напоминая о деталях нового судоходного коридора, объявленного Украиной, юридическая фирма Campbell Johnston Clark (CJC) написала в еженедельном обновлении: "По этому новому маршруту суда проходят близко к берегам Румынии и Украины, проходя мимо Черноморска, чтобы встретить украинский лоцманский" , – отмечает ЦТС.

Как известно, для покрытия военных рисков для судовладельцев Украина создала гарантийный фонд, выделив из бюджета 20 млрд. грн. Однако разработанный Кабмином порядок страховых возмещений не распространялся на покрытие рисков грузов, поэтому сейчас ведется работа по доработке механизма страхования.

Ранее эксперты также акцентировали, что для полноценной работы морских коридоров Украина нуждается не только в разработке программ страхования, но и ужесточении работы ПВО в портовых городах, а также противоминном сопровождении кораблей.