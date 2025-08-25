Импорт металлопроката из Китая угрожает украинской металлургии – СМИ

Импорт металлопроката из Китая в Украину в январе–июне 2025 года вырос почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 86,91 тыс. тонн. Доля китайской продукции в общем объеме импорта металлопроката в страну выросла с 9,3 до 12,7%, свидетельствуют расчеты GMK Center на базе данных Государственной таможенной службы.

Видео дня

В структуре поставок лидирует плоский прокат – 66,23 тыс. т (+43,6% г./г.), в частности горячекатаный – 26,23 тыс. т (+225,4%) и холоднокатаный – 11,78 тыс. т (+72,9%). Прокат с покрытием, наоборот, продемонстрировал спад – 14,67 тыс. т (-3,4%).

Особенно заметный рост зафиксирован в категории длинномерного проката – 20,68 тыс. т (+307,5%), что обеспечило китайской продукции 16,2% рынка этого сегмента (против 6,5% годом ранее). Из них прутки и бруски горячекатаные в бунтах составили 11,45 тыс. т (против 0,02 тыс. т в 2024 году).

В июне импорт из КНР несколько сократился – на 5,4% г/г, до 11,36 тыс. т. Поставки плоского проката упали почти на 40%, в то же время длинный прокат показал рост более чем в шесть раз – до 4,54 тыс. т.

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков назвал ситуацию угрожающей. По его словам, украинские предприятия способны полностью покрывать спрос на длинный прокат, в частности арматуру и катанку. Но агрессивная импортная экспансия, в частности из Китая, ставит под сомнение дальнейшее функционирование отрасли.

Каленков подчеркнул, что импортная продукция нередко имеет ценовое преимущество из-за дешевых энергоносителей и использования российской заготовки, что создает условия недобросовестной конкуренции. В "Укрметаллургпроме" призывают государство срочно вмешаться, чтобы сохранить внутренний рынок, который является критически важным во время войны и в период восстановления.

Как ранее сообщалось, эксперты называют ряд причин сложного положения отечественной металлургии. Кроме объективных потерь в результате агрессии, выделяются: постоянно растущие тарифы государственных монополий, увеличение налоговой нагрузки, отсутствие государственной промышленной политики.