Государственный Sense Bank внедрил персональный менеджмент для клиентов ФЛП

В государственном Sense Bank сообщили, что с 22 августа 2025 года для всех клиентов физических лиц-предпринимателей доступен персональный менеджер. Так, ФОПы – клиенты финучреждения и их доверенные лица, открывшие счет ФЛП онлайн через Sense SuperApp, в разделе приложения "Поддержка" смогут видеть контактные данные закрепленного персонального менеджера, которому можно будет позвонить или написать письмо.

Как сообщается в новости, функция "Контакты персонального менеджера" призвана значительно повысить уровень обслуживания для физических лиц-предпринимателей. Новый функционал позволяет обеспечить удобный формат коммуникации: персональный менеджер – ФЛП. Консультации от персонального менеджера будут доступны в рабочее время через мобильное приложение, а в онлайн чате приложения – круглосуточно.

По словам директора департамента малого и среднего бизнеса Sense Bank Яны Шумуновой такой шаг откроет новые возможности для физических лиц предпринимателей.

"Персональный менеджер – это услуга, которую обычно банки добавляют в пакет обслуживания премиум бизнес-клиентов. Сегодня в Sense Bank мы меняем это. Благодаря такой функции каждый наш клиент ФЛП получит доступ не только к услугам персонального менеджера, но и к круглосуточному чату для решения любых вопросов. Функционал дополнит уже имеющуюся линейку онлайн услуг для физических лиц-предпринимателей. Мы стремимся максимально упростить ведение собственного дела для украинских предпринимателей и поэтому не просто перенесли 100% всех услуг для ФЛП в онлайн, но и постоянно его дополняем новыми возможностями", – отметила Яна Шумунова.

Отдельно финансисты отметили, что клиенты физические лица-предприниматели при постоянном сотрудничестве с личным менеджером в вопросах решения бизнес-задач смогут получить консультации и по личным финансам.