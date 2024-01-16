Ручная прокурор Кучмы после смерти два месяца пролежала в квартире: как одиночество стало расплатой за грехи

Бывшая заместительница Генпрокурора и верная соратница Леонида Кучмы Ольга Колинько умерла в одиночестве после продолжительной болезни, мертвая женщина два месяца пролежала в квартире. Ее тело нашли со значительными признаками гноения только после коммунальной аварии: на соседей снизу полилась вода. Когда гроза оппонентов Кучмы прожила всего 71 год. Ее единственная дочь, которую она воспитала без мужа, умерла спустя несколько недель после мамы. И тоже закрытой в собственной квартире.

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В 90-х и первой половине нулевых именно Колинько вела уголовные дела политических оппонентов Кучмы, она возглавляла созданный для нее комитет "при президенте", дискредитировала тех, кто выступал против ее шефа. Именно при ее содействии уволили генпрокурора Святослава Пискуна, который, по его словам, подошел к расследованию убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Колинька вела дела против нардепа Ефима Звягильского (умер в 2021-м), премьера Павла Лазаренко (проживает в США), вицеспикера Александра Ткаченко, помощника председателя Совета Александра Мороза. Она выполняла грязную работу для Кучмы, но после своего увольнения оказалась в одиночестве. Ее судьбой не интересовался ни бывший шеф, ни коллега. О ее существовании напомнила только страшная смерть в одиночестве.

О том, кто такая Ольга Колинько и как она заплатила за свои грехи, читайте в материале OBOZ.UA.

Расправлялась с политическими оппонентами Кучмы

Заместитель генпрокурора Ольга Колинько в 90-х и в начале нулевых была самой влиятельной женщиной в силовых органах. Именно ей после увольнения из прокуратуры Кучма доверил возглавить "координационный комитет", который работал при президенте и должен был побороть коррупцию и организованную преступность. На самом же деле Колинько боролась исключительно с теми, кто выступал против самого Кучмы.

Она общалась с недовольными избирателями тогдашнего президента, устраивавших пикеты. Именно она вела дело Петра Лазаренко. Колинька рушила репутации, карьеры и даже жизни. Яркий пример – бывший нардеп Николай Агафонов (имел дружеские отношения с Лазаренко) и его агрофирма "Научная". Колинька еще до окончания расследования заявила, что Агафонов виноват в мошенничестве, воровал бюджетные средства. Его, невзирая на тяжелое состояние здоровья, отправили в изолятор. А, как оказалось позже, распоряжение о судьбе Агафонова давал сам Кучма.

Карьеру и бизнес Агафонова уничтожили. В результате он скончался после инсульта. Практически ни одно из громких дел Колинько до логического конца не довело, но все конкуренты Кучмы понимали: их очередь – следующая и до приговора суда они могут и не дожить.

Именно Колинько публично обвиняла тогда еще генпрокурора Святослава Пискуна в том, что он вроде бы занимается коммерческой деятельностью. Она атаковала генерального прокурора в СМИ, делала заявления по поводу многочисленных нарушений в прокуратуре. В 2003-м Кучма уволил Пискуна. Сам эксгенпрокурор связывает это увольнение с расследованием убийства журналиста Георгия Гонгадзе. Мол, Пискуну угрожали, а Кучма не позволил закончить дело.

"И в течение двух-трех недель мы бы закончили первую фазу расследования, установили исполнителей. Но, к сожалению, Леонид Данилович решил меня снять с должности, назначил прокурором Геннадия Васильева. Пукача отпустили, следственную группу распустили. И после этого делом стало невозможно заниматься ", – рассказывал Пискун.

Уже после того, как место Кучмы занял Виктор Ющенко, генпрокуратура возбудила дело "за подготовку и организацию преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины в связи с незаконным увольнением президентом Украины Леонидом Кучмой 29 октября 2003 года с занимаемой должности генерального прокурора Украины Святослава Пискуна, что помешало расследованию уголовного дела об убийстве журналиста". Дело ничем не закончилось.

Во времена работы Колинько администрацию Кучмы возглавлял Виктор Медведчук. Без контактов с ним невозможно было приблизиться к президенту, создать какой-либо орган при его администрации. Медведчук пытался руководить СМИ, ввел темники, а еще, наверное, использовал Колинько для борьбы с конкурентами. Расследование убийства Гонгадзе было не в интересах Кучмы. Жестокое убийство журналиста – кровавый след на карьере второго президента.

В 2000 году руководитель Социалистической партии Александр Мороз заявил, что он владеет тайными записями разговоров президента Кучмы и высокопоставленных правительственных чиновников, проливающих свет на убийство Гонгадзе. Кучма разговаривал с министром внутренних дел Юрием Кравченко и главой СБУ Леонидом Деркачем. В разговоре, который записал и распространил сотрудник службы охраны президента майор Николай Мельниченко, Кучма говорит Кравченко: "его нужно – Володя (Литвин. – Ред.) говорит: "Нужно, чтобы его (Гонгадзе. – Ред.) чеченцы украли и вывезли в Чечню нах *й, и выкуп попросили". Обезглавленное тело Гонгадзе найдено 2 ноября 2000 года в Таращанском лесу примерно в 100 километрах от Киева.

Колинька организовала уголовное преследование и против Мороза, который представил журналистам "кассеты" с разговорами Кучмы. А против Пискуна, расследовавшего убийство журналиста, женщина запустила информационную кампанию. В 1996-м Колинько пыталась попасть в парламент, ее даже избрали народным депутатом от Львовщины. Однако Верховный Суд результаты голосования отменил из-за многочисленных нарушений. В одномандатном округе за прокурора голосовали даже "мертвые души".

Умерла в одиночестве. Тело заметили через несколько месяцев

Через 19 лет после увольнения из прокуратуры и окончания политической карьеры Кучмы его верная соратница Колинько умерла в одиночестве. "У нас не такой дом, это точно была советница Кучмы?" – удивилась новостью о смерти Колинько одна из ее соседок.

OBOZ.UA удалось найти адрес умершей женщины. Среди десятков опрошенных соседей не нашлось ни одного, с кем общалась женщина или ее дочь. Они вели уединенный образ жизни. "Я у мамы спросила, говорит, была там женщина действительно. Всегда такая осторожная, сдержанная. Но точно таких, чтобы сильно богатых здесь у нас не было, это обычный дом", – рассказывает соседка Колинько.

Журналист Андрей Дерепа еще в 2003-м в своей публикации вспоминал, как "ливни" информации от Администрации президента Кучмы озвучивала лично Колинько. "Из администрации попросили организовать "утечку свежей информации" и сообщили, что с нами свяжется Ольга Колинько. В понедельник, 27 февраля 1995 года, мне позвонила Колинько, попросила встречу. Через час я провел ее без подачи документов (для конспирации) через пост охраны здания "Пресса Украины". Поразила его внешность: бесформенное розовое пальто с глубоко надвинутым на лицо капюшоном и большие темные очки", – писал Дерепа.

В 2003-м после увольнения Пинчука в СМИ прогнозировали назначение Колинько в качестве первой женщины-генерального прокурора. Однако она только вернулась на должность заместителя генерального прокурора. В 2005-м, когда Кучма ушел из политики, Колинько вышла на пенсию.

В одиночестве, без власти и денег. Так закончила свою жизнь одна из самых влиятельных женщин в прокуратуре, которая более 20 лет назад имела все шансы занять пост генерального прокурора. Благодаря Кучме она построила карьеру, ее использовали, а потом о ней просто забыли.