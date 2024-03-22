Журналисты нашли элитную недвижимость главы Антимонопольного комитета: на пожилых родственников чиновника оформили имущество на десятки миллионов

Глава Антимонопольного комитета Павел Кириленко и члены его семьи за несколько лет стали владельцами имущества более чем на 70 млн грн. Они приобрели апартаменты, земельные участки, дом, офисы, автомобили и паркоместа. Никто из родственников Кириленко не занимался бизнесом, а сам чиновник до работы в Антимонопольном комитете занимал место председателя Донецкой облгосадминистрации.

Об этом говорится в расследовании "Схем". Так, тесть Кириленко Александр Матиенко в апреле 2020-го стал владельцем земельного участка и двухэтажного дома возле столицы. Также на территории – гостевой дом и большой гараж. Официальная стоимость составляет 4 млн грн.

Объявленная стоимость – 430 тысяч долларов. В то время в украинской валюте это – более 10 миллионов гривен. То есть разница стоимости в объявлении и договорах – более 6 миллионов. В апреле 2021 года тесть Кириленко купил в этом же коттеджном городке новую недвижимость. Это земельный участок площадью 25 соток. Сейчас на нем можно разглядеть фундамент будущего здания.

Апартаменты в Ужгороде. 10 августа 2022 г. тесть становится владельцем недвижимости в Ужгороде, в жилом комплексе бизнес-класса Residents Park, на набережной. Отсюда до центра – 3 минуты на авто. Александр Матиенко купил имущественные права на две квартиры в этом ЖК. Одна площадью 90 квадратов, другая, чуть поменьше – почти 74.

Их стоимость по договору – 800 тысяч и 640 тысяч гривен соответственно. Но если ориентироваться на цены на рынке, их стоимость на момент покупки имущественных прав была выше: 7 миллионов гривен – это большие апартаменты, и около 6 миллионов – меньше. В апреле 2023 года тесть Кириленко покупает здесь имущественные права на квартиру площадью 77 квадратных метров. На бумаге – за 670 тысяч гривен. Согласно данным с профильного сайта, специализирующегося на недвижимости, рыночная стоимость этих апартаментов – почти 6 миллионов гривен.

В апреле 2023-го теща Кириленко Наталья Матиенко также покупает имущественные права на квартиру площадью 78 квадратов якобы за 670 тысяч гривен. Рыночная стоимость таких апартаментов на тот момент – почти 6 миллионов гривен. Если сосчитать по рыночным ценам общую стоимость всей ужгородской недвижимости семьи на момент приобретения, то получается сумма почти в 25 миллионов гривен.

Квартиру оформили на бабушку жены. В Киеве Кириленко проживает в 4-комнатной квартире почти в 200 квадратов, владелицей которой является Альбина Винникова – это родная бабушка жены чиновника. Она тоже из Горловки. И именно Винникова подарила дочери – то есть матери жены Кириленко ценную недвижимость в столице – в ЖК бизнес-класса Obolon Plaza. Офисное помещение площадью 188 квадратных метров, которое впоследствии стало студией, обошлось Винниковой почти в 12 миллионов гривен. Деньги за него она уплатила еще в октябре 2021 года.

Но это не вся недвижимость, которую имеет семья чиновника в ЖК Obolon Plaza. Теща Кириленко Наталья Матиенко оформила здесь в марте 2023 право собственности на две квартиры. Обе – на одном этаже. Каждая из них имеет площадь почти в 90 квадратов. Их совокупная стоимость, по данным договоров, имеющихся в распоряжении "Схем", 9,5 миллиона гривен. Эти средства были внесены по предварительным договорам, заключенным в 2021 году. В Obolon Plaza владеет имуществом и тесть Кириленко Александр Матиенко, а именно – двумя паркоместами. Стоимость одного такого паркоместа по состоянию на начало продаж составляла от 40 тысяч долларов и выше.

В итоге семья главы Антимонопольного комитета владеет:

домом и двумя земельными участками в живописном поселке на севере Киева;

четырьмя квартирами и паркоместами в ЖК премиум-класса в Ужгороде;

двумя апартаментами, коммерческой недвижимостью и паркоместами в ЖК бизнес-класса в Киеве;

еще одной квартирой в столице, где по факту проживает семья;

двумя автомобилями.

Сам Кириленко и его родственники утверждают, что стартовый капитал семья заработала, в частности, благодаря предпринимательской деятельности и продаже акций в далеком 1997 году. Что касается первого пункта – в официальных реестрах физических и юридических лиц Украины такой информации "Схемы" не нашли.

Теща Наталья Матиенко никогда не имела бизнеса. Как удалось выяснить "Схемам" с помощью источников с доступом к базе данных об официальных доходах, с которых уплачивались налоги, единственная выплата, которую она получила, была в 2003 году - 185 грн от частного предприятия.

Ее муж, то есть тесть Кириленко, Александр Матиенко преимущественно работал в ГАИ - государственной автоинспекции, до ее реформирования в патрульную полицию. В период с 2005-го по 2015 год он получил 223 тысячи гривен зарплаты. Он также, как установили журналисты, официально никогда не являлся предпринимателем. И уже 9 лет как нигде не работает.

Жена Алла Кириленко, согласно декларациям должностного лица, также официально не имела достаточно средств, чтобы помочь родителям приобрести многочисленную недвижимость и авто. Как и сам председатель Антимонопольного комитета, учитывая его заработную плату и сбережения.

В то же время, жена Кириленко задекларировала миллион гривен дохода от предпринимательской деятельности за 2022 год – но этих денег нет в налоговой отчетности и в том году Алла Кириленко не была зарегистрирована как ФЛП. Бабушка Альбина Винникова за последние четверть века по официальным начислениям получила всего 16 гривен от "Приватбанка" в 2013-м. И, согласно данным из налоговой с 2015 по 2017 год – соцвыплаты как внутренне перемещенное лицо – на сумму чуть более одной тысячи гривен.

Как ранее писал OBOZ.UA, городской голова Киева Виталий Кличко обратился к журналистам проекта Bihus.Info и с призывом передать правоохранителям данные по расследованию в отношении бывшего директора столичного метрополитена Виктора Брагинского.

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