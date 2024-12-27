Зарплата украинских учителей увеличится: какие доплаты принял Кабмин

Украинские учителя будут получать в 2025 году доплаты к зарплатам. Восемь месяцев выплаты составят по 1000 гривен "на руки", а с сентября увеличатся до 2000 гривен.

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Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время выездного заседания Кабинета Министров в Запорожской области 27 декабря, соответствующее решение было принято правительством. Первую выплату по программе "Учительская доплата" в рамках государственной инициативы "Зимняя поддержка" педагоги получат уже в январе

На ее реализацию будет распределено 4,6 млрд. грн. соответствующей субвенции на первое полугодие 2025 года. Это позволит обеспечить украинских учителей ежемесячными выплатами в размере 1300 грн.

"Это будет 1000 грн "на руки" после уплаты налогов. С 1 сентября все учителя получат также ежемесячную доплату в размере 2600 грн. Это будет уже 2000 грн "на руки", – подчеркнул премьер

Кроме того, Кабмин выделил 150 млн грн субвенции для регионов на повышение квалификации учителей в рамках программы "Новая Украинская Школа", которую продлят в следующем году. Также 1,6 млрд грн субвенции выделят местным бюджетам на закупку в следующем году школьных автобусов. Это на 400 млн больше, чем было выделено в 2024 году, когда удалось приобрести и передать учебным заведениям более 400 автобусов.

Субвенция от правительства должна перекрыть уменьшение учительских зарплат из-за повышения военного сбора. После подписания президентом налогового законопроекта №11416-д рост военного сбора с 1,5 до 5% снизит доходы учителей на 3,5%.

Таким образом, с нынешней ставкой преподаватель с официальной зарплатой 15 тысяч грн ежемесячно платит 225 грн военного сбора, а после повышения уборки сумма увеличится до 750 грн. Поэтому при доходе учителя в 15 тысяч грн налоговые обязательства увеличатся на 525 грн, что фактически уменьшает его чистый доход на 3,5%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, профессия учителя английского языка очень востребована – количество вакансий по нему на кадровых порталах составляет несколько сотен. При этом отдельные работодатели готовы платить таким специалистам 40 000 и даже 60 000 грн.

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