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За украинские 10 копеек заплатят большие деньги: как распознать "сокровище"

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
276
За украинские 10 копеек заплатят большие деньги

Некоторые 10-копеечные монеты являются настоящим сокровищем. Дело в том, что из-за некоторых своих особенностей, такие копейки очень ценятся среди коллекционеров, а потому их можно продать за тысячи гривен.

К примеру, за 10 копеек 1994 года разновидности 2ГБк, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки",  могут заплатить от 2 000 грн до 2 600 грн. Такие монеты можно опознать по:

  • четвертому зерну третьего колоса – оно разомкнуто;
  • четвертому зерну четвертого колоса – оно касается листа;
  • грозди №7 – хвостик не касается ягоды;
  • грозди №3 – хвостик короткий и тонкий;
  • гурту с крупной насечкой.
Некоторые 10-копеечные монеты являются настоящим сокровищем
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От 10 000 грн до 18 000 грн можно выручить на аукционах за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк. Ее отличают:

  • средний зуб тризуба – острый, узкий;
  • пятое и седьмое зерно третьего колоса – замкнуто;
  • гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника;
  • гурт с крупной насечкой.
Определенные разновидности 10 копеек можно продать за большие деньги

За более чем 1 000 грн можно продать 10 копеек 2001 года разновидности 2ИАм. Ее цена обусловлена малым тиражом – таких монет было отчеканено всего 5 000 штук.

Однако, несмотря на это, рассказывают специалисты, в обороте найти такую монету можно. Однако, если она сильно повреждена, заплатят за нее меньше.

Такие монеты ценятся коллекционерами

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и некоторые 25 копеек. К примеру, за монету разновидности 5.1ДАг 1992 года реально получить 5000-7000 грн.

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