УкраїнськаУКР
русскийРУС

За старые 10 копеек заплатят большие деньги: как выглядит ценная монета

Роман Костюченко
Личные финансы
1 минута
207
За старые 10 копеек заплатят почти 20 тысяч

Старые монеты в 10 копеек высоко ценятся среди коллекционеров. Настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен. Впрочем, лишь за определенные разновидности.

Видео дня

К примеру 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк можно продать по цене от 10 000 грн до 18 000 грн. Как рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки", распознать дорогую монету среди остальных можно по:

  • тонкому среднему зубу трезуба;
  • замкнутым пятому и седьмому зерно третьего колоса.

"2.21ВАк – редкая и дорогая разновидность 10 копеек 1992 года. Такую монету можно найти в обращении и продать за 10 000 – 18 000 грн. Правда, встречается он очень редко", – отметили нумизматы.

За такие 10 копеек заплатят большие деньги

За монету 1994 года разновидности 2ГБк могут заплатить от 2 000 грн до 2 600 грн. Такие монеты можно опознать по:

  • четвертому зерну третьего колоса – оно разомкнуто;
  • четвертому зерну четвертого колоса – оно касается листа;
  • грозди №7 – хвостик не касается ягоды;
  • грозди №3 – хвостик короткий и тонкий;
  • гурту с крупной насечкой.
За 10 копеек 1994 года разновидности 2ГБк могут заплатить от 2 000 грн до 2 600 грн

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в НБУ намерены прекратить выпускать 50 копеек. Ожидается, что следующий тираж монет этого номинала отчеканят под названием "шаги".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!