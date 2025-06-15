За старые 10 копеек заплатят большие деньги: как выглядит ценная монета

Старые монеты в 10 копеек высоко ценятся среди коллекционеров. Настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен. Впрочем, лишь за определенные разновидности.

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К примеру 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк можно продать по цене от 10 000 грн до 18 000 грн. Как рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки", распознать дорогую монету среди остальных можно по:

тонкому среднему зубу трезуба;

замкнутым пятому и седьмому зерно третьего колоса.

"2.21ВАк – редкая и дорогая разновидность 10 копеек 1992 года. Такую монету можно найти в обращении и продать за 10 000 – 18 000 грн. Правда, встречается он очень редко", – отметили нумизматы.

За монету 1994 года разновидности 2ГБк могут заплатить от 2 000 грн до 2 600 грн. Такие монеты можно опознать по:

четвертому зерну третьего колоса – оно разомкнуто;

четвертому зерну четвертого колоса – оно касается листа;

грозди №7 – хвостик не касается ягоды;

грозди №3 – хвостик короткий и тонкий;

гурту с крупной насечкой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в НБУ намерены прекратить выпускать 50 копеек. Ожидается, что следующий тираж монет этого номинала отчеканят под названием "шаги".

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