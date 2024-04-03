Выплаты в 50 лет: кто из украинцев может досрочно выйти на пенсию
Часть украинцев может выйти на пенсию значительно раньше своих ровесников. Чтобы уйти на отдых раньше, нужно сделать определенную процедуру. Например, люди с инвалидностью зрения I группы.
Однако им разрешается выйти на пенсию не раньше, чем за 10 лет до достижения пенсионного возраста мужчинам и за 15 лет – женщинам. Об этом говорится в объяснении ПФУ.
Кто может выйти на пенсию досрочно?
- Женщины, родившие 5 или более детей и воспитавшие их до 8 лет, а также матерей детей с инвалидностью.
- Военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, которые участвовали в боевых действиях или получили инвалидность в результате ранения.
- Жены или мужчины военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава погибших правоохранительных органов при условии, что они не женились повторно.
- Ликвидаторы последствий ЧАЭС или лица, исполняющие интернациональную обязанность.
- Лица предпенсионного возраста, с которыми был расторгнут трудовой договор из-за их состояния здоровья.
- Лица, работавшие в районах Крайнего Севера или аналогичных местностях.
- Люди, страдающие редкими заболеваниями, в частности гипофизарным нанизмом (лилипутами), диспропорциональными карликами и другими.
Какие документы нужно предоставить?
- Заявление о получении досрочной пенсии.
- Удостоверение личности (оригинал и их копия).
- Документы, подтверждающие стаж работы (трудовая книга) или другие документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы.
- Справка о присвоении индивидуального налогового номера (код РНОКПП).
- Справка о доходах за страховой стаж работы. Справка должна содержать информацию за последние 60 календарных месяцев до 1 июля 2000 года и за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года.
Также дополнительно могут потребоваться:
- Справка о прибавках к пенсии.
- Копии удостоверений, подтверждающих право на льготы.
- Свидетельство о браке.
- Справка из налоговой об отсутствии доходов (если лицо не работает).
- Свидетельство о рождении ребенка.
Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине в июне часть пенсионеров получит доплаты сразу за два месяца. Прибавка, которую назначили в апреле, будет выплачена только через несколько месяцев.
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