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Выплаты в 50 лет: кто из украинцев может досрочно выйти на пенсию

Владимир Пазий
Личные финансы
2 минуты
6,0 т.
Пенсии в Украине

Часть украинцев может выйти на пенсию значительно раньше своих ровесников. Чтобы уйти на отдых раньше, нужно сделать определенную процедуру. Например, люди с инвалидностью зрения I группы.

Однако им разрешается выйти на пенсию не раньше, чем за 10 лет до достижения пенсионного возраста мужчинам и за 15 лет – женщинам. Об этом говорится в объяснении ПФУ.

Кто может выйти на пенсию досрочно?

  • Женщины, родившие 5 или более детей и воспитавшие их до 8 лет, а также матерей детей с инвалидностью.
  • Военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, которые участвовали в боевых действиях или получили инвалидность в результате ранения.
  • Жены или мужчины военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава погибших правоохранительных органов при условии, что они не женились повторно.
  • Ликвидаторы последствий ЧАЭС или лица, исполняющие интернациональную обязанность.
  • Лица предпенсионного возраста, с которыми был расторгнут трудовой договор из-за их состояния здоровья.
  • Лица, работавшие в районах Крайнего Севера или аналогичных местностях.
  • Люди, страдающие редкими заболеваниями, в частности гипофизарным нанизмом (лилипутами), диспропорциональными карликами и другими.

Какие документы нужно предоставить?

  • Заявление о получении досрочной пенсии.
  • Удостоверение личности (оригинал и их копия).
  • Документы, подтверждающие стаж работы (трудовая книга) или другие документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы.
  • Справка о присвоении индивидуального налогового номера (код РНОКПП).
  • Справка о доходах за страховой стаж работы. Справка должна содержать информацию за последние 60 календарных месяцев до 1 июля 2000 года и за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года.

Также дополнительно могут потребоваться:

  • Справка о прибавках к пенсии.
  • Копии удостоверений, подтверждающих право на льготы.
  • Свидетельство о браке.
  • Справка из налоговой об отсутствии доходов (если лицо не работает).
  • Свидетельство о рождении ребенка.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине в июне часть пенсионеров получит доплаты сразу за два месяца. Прибавка, которую назначили в апреле, будет выплачена только через несколько месяцев.

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