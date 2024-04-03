Выплаты в 50 лет: кто из украинцев может досрочно выйти на пенсию

Часть украинцев может выйти на пенсию значительно раньше своих ровесников. Чтобы уйти на отдых раньше, нужно сделать определенную процедуру. Например, люди с инвалидностью зрения I группы.

Однако им разрешается выйти на пенсию не раньше, чем за 10 лет до достижения пенсионного возраста мужчинам и за 15 лет – женщинам. Об этом говорится в объяснении ПФУ.

Кто может выйти на пенсию досрочно?

Женщины, родившие 5 или более детей и воспитавшие их до 8 лет, а также матерей детей с инвалидностью.

Военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, которые участвовали в боевых действиях или получили инвалидность в результате ранения.

Жены или мужчины военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава погибших правоохранительных органов при условии, что они не женились повторно.

Ликвидаторы последствий ЧАЭС или лица, исполняющие интернациональную обязанность.

Лица предпенсионного возраста, с которыми был расторгнут трудовой договор из-за их состояния здоровья.

Лица, работавшие в районах Крайнего Севера или аналогичных местностях.

Люди, страдающие редкими заболеваниями, в частности гипофизарным нанизмом (лилипутами), диспропорциональными карликами и другими.

Какие документы нужно предоставить?

Заявление о получении досрочной пенсии.

Удостоверение личности (оригинал и их копия).

Документы, подтверждающие стаж работы (трудовая книга) или другие документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы.

Справка о присвоении индивидуального налогового номера (код РНОКПП).

Справка о доходах за страховой стаж работы. Справка должна содержать информацию за последние 60 календарных месяцев до 1 июля 2000 года и за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года.

Также дополнительно могут потребоваться:

Справка о прибавках к пенсии.

Копии удостоверений, подтверждающих право на льготы.

Свидетельство о браке.

Справка из налоговой об отсутствии доходов (если лицо не работает).

Свидетельство о рождении ребенка.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине в июне часть пенсионеров получит доплаты сразу за два месяца. Прибавка, которую назначили в апреле, будет выплачена только через несколько месяцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!