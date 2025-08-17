Выплаты чернобыльцам-пенсионерам могут переписать: Минсоцполитики объяснило детали

В Украине планируют изменить систему доплат пенсионерам-чернобыльцам – отказаться от "зонального принципа" и ввести фиксированную выплату в 2 361 грн. Обсуждается, что такая помощь будет действовать ограниченное время (3-5 лет) и не подлежит индексации, или же будет предоставляться только семьям с радиационно загрязненными огородами.

Об этом рассказало Министерство социальной политики, семьи и единства Украины в комментарии СМИ. В Украине с начала 2025 года изменилась система выплат для неработающих пенсионеров, постоянно проживающих в Чернобыльской зоне .

Если раньше такие люди получали надбавку в размере одной или двух минимальных зарплат в зависимости от зоны проживания (8 000 грн для третьей зоны и 16 000 грн для второй), то теперь им выплачивают фиксированную сумму – 2 361 гривну. Это существенно уменьшило уровень материальной поддержки для десятков тысяч пострадавших.

Какие изменения обсуждают в министерстве

В Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины подтвердили, что система выплат для чернобыльцев может претерпеть новые изменения. Среди предложенных вариантов:

начисление выплат за проживание в зоне загрязнения независимо от привязки к конкретной зоне радиационного загрязнения;

ограниченный срок действия таких выплат – на 3-5 лет;

закрепление размера помощи в абсолютном значении (2 361 грн ) без дальнейшей индексации;

) без дальнейшей индексации; альтернативный вариант – выплаты только тем семьям, которые имеют радиационно загрязненные огороды и не могут потреблять выращенные там овощи.

Таким образом, речь идет о переходе от системы "зонирования" к более индивидуализированному подходу, направленному на компенсацию конкретных условий проживания. Сейчас дополнительную доплату получают неработающие пенсионеры, постоянно живущие в зоне безусловного (обязательного) отселения или в зоне гарантированного добровольного отселения.

Важным условием является факт проживания или работы на этой территории в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года. По состоянию на апрель 2025 года в Украине зарегистрировано 639 тысяч пенсионеров-чернобыльцев. Больше всего их в Киевской области – более 206 тысяч, в Ровенской – 94 тысячи, в Житомирской – 89 тысяч.

Кроме доплат к пенсиям, закон №796 гарантирует ряд льгот для чернобыльцев. Речь идет о компенсации стоимости коммунальных услуг, обеспечение топливом, право на скидки при пользовании телефоном и тому подобное.

В то же время с 2015 года некоторые категории получают льготы с учетом совокупного дохода семьи. В 2025 году этот показатель составляет 4 240 гривен на человека. Если доход превышает этот уровень – право на льготы может быть утрачено. В Минсоцполитики уточнили, что исключение составляют участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны – для них правила остаются неизменными.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине на отопительный сезон 2025-2026 гг. предоставят 19 400 грн на приобретение твердого топлива (дрова, уголь, брикеты, пеллеты и т.д.). Сумма рассчитана на одно домохозяйство, но список получателей ограничен – это жители прифронтовых территорий.

