Вместе с зимней выплатой 1000 грн можно получить зарядную станцию – monobank проводит акцию

Monobank объявил об акции, которая стартует вместе с зимней выплатой 1000 грн.

Видео дня

Об этом написал Олег Гороховский в своем Telegram.

"Чтобы эта программа стала более интересной, мы от себя разыграем 200 зарядных станций среди всех, кто получит деньги на mono", – написал соучредитель monobank.

Он сообщил, что результаты розыгрыша будут объявлены после окончания программы — 15 января 2026 года.

Гороховский напомнил, что выплата поступит на карту Национальный кэшбэк. Для этого нужно под карточкой подать заявку в Дії.

Получить 1000 грн могут все, кто находится в Украине.

Тратить выплату можно на коммунальные услуги, оплату лекарств, книг, продуктов украинского производства, почты или просто задонатить.

