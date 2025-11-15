Видео дня
Вместе с зимней выплатой 1000 грн можно получить зарядную станцию – monobank проводит акцию
Monobank объявил об акции, которая стартует вместе с зимней выплатой 1000 грн.
Об этом написал Олег Гороховский в своем Telegram.
"Чтобы эта программа стала более интересной, мы от себя разыграем 200 зарядных станций среди всех, кто получит деньги на mono", – написал соучредитель monobank.
Он сообщил, что результаты розыгрыша будут объявлены после окончания программы — 15 января 2026 года.
Гороховский напомнил, что выплата поступит на карту Национальный кэшбэк. Для этого нужно под карточкой подать заявку в Дії.
Получить 1000 грн могут все, кто находится в Украине.
Тратить выплату можно на коммунальные услуги, оплату лекарств, книг, продуктов украинского производства, почты или просто задонатить.
.