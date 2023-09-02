В Украине введут новые причины отмены пенсий: что нужно знать

В Украине Кабинет министров зарегистрировал законопроект, который предполагает введение новых причин для отмены пенсий. Документ уже приняли в парламенте в первом чтении.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В Украине и сейчас пенсионер, который шесть месяцев не получает пенсию, может остаться без выплаты. Кабмин предлагает закон переписать так, чтобы без денег можно было оставить не только того, кто не получает пенсию, но итого, кто ее не тратит. Если документ примут во втором чтении, банки обязаны будут сообщать о пенсионных счетах, с которых в течение шести месяцев не тратили деньги.

Сначала банк сообщит клиенту, что через две недели будет шесть месяцев, как он не снимал деньги в банке. А затем – Пенсионному фонду. ПФУ заберет всю сумму, выплаченную на счет в течение шести месяцев. И чтобы вернуть деньги, пенсионеру придется объяснять причину, по которой он не пользовался средствами, проходить идентификацию. Кроме того, в законопроекте сказано, что возвращение денег возможно "при наличии условий восстановления выплаты пенсии".

Собеседники OBOZREVATEL в Кабмине рассказывают: цель такого законопроекта не забрать пенсии у тех, кто не тратит и экономит, а решить вопросы выплаты пенсий тем, кто погиб на оккупированной территории, является пропавшим без вести. "Законопроект этот замминистра соцполитики разрабатывала. Там идеи две: во-первых унормировать ситуацию с учетом стажа, полученного в РФ. Во-вторых, создать механизм, чтобы не платить пенсии, если человека на самом деле уже нет, но зафиксировать это невозможно. Это сложная тема, никто не понимает сейчас, сколько пенсионеров погибло. Я о тех, кто оставались на оккупированной территории, в серой зоне", – рассказывает сотрудник аппарата КМУ.

Итак, новый документ предполагает введения следующих причин для отмены пенсий:

временное проживание за границей по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии;

признание лица безвестно отсутствующим или объявление умершим в установленном законом порядке;

определение пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";

неполучение пенсии в течение 6 месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку пенсий, или отсутствие в течение 6 месяцев подряд расходных операций в учреждениях банков по текущим счетам, на которые производится выплата пенсий;

невыполнение процедуры получателем пенсии физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством.

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