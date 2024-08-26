В Украине с сентября пересчитают стоимость бензина: как подорожает из-за новых акцизов

В Украине с первого сентября 2024-го возрастут акцизы на топливо, бензин и газ. Соответствующий законопроект 11256-2 уже находится на подписи у президента. Подорожание будет поэтапным и продлится четыре года. В сентябре ожидается только первый этап, в рамках которого бензин может подорожать на 1,3 грн., дизтопливо – на 1,75 грн, а автогаз – на 0,16 грн.

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О том, как и почему изменятся цены на украинских АЗС и можно ли было отказаться от этого решения, читайте в материале OBOZ.UA.

Как и когда будут расти цены на топливо

Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95" в комментарии OBOZ.UA отметил: сейчас удачный момент для повышения акцизов, потому что цены в мире упали. "Поэтому бензин и дизпливо не ожидаем заметных изменений. Исключение - газ, цены на него уже растут, но он сохранит свою эффективность в отношении бензина", – отмечает Куюн. Ранее Куюн подсчитал: налог на бензин вырастет всего на 1,4 грн. за литр, на дизтопливо – на 2 грн, а на сжиженный газ – на 5 грн.

"Газ подорожает. Но все равно останется очень выгодным топливом. Сейчас он дешевле бензина на 30 грн, будет – на 27. Многие годы государство помогало потребителям сжиженного газа, предоставляло льготы, теперь государство нуждается в помощи. А точнее - мы все, потому что эти деньги пойдут на оборону всех нас", – считает Куюн.

В принятом законопроекте есть график повышения акцизов. Более подробно с ним можно ознакомиться с помощью таблицы. Следует отметить, что речь идет об акцизе, который зафиксирован в евро и платится за 1000 литров горючего.

Относительно стоимости бензина. График повышения акцизов предполагает, что уже с 1 сентября за каждый литр бензина придется платить на 0,0291 евро больше. Или на 1,3 грн за литр. Если сейчас литр А-95 в Киевской области в среднем стоит 57,22 грн., то после подорожания цена может составить уже 58,3 грн. Однако Куюн уверен, что благодаря снижению цен на международных рынках, рост акциза можно будет компенсировать.

Если предположить, что курс евро будет оставаться на уровне 46 грн (что практически невозможно), подорожание бензина может составлять около 1,3 грн в год только за счет акциза. Хотя на самом деле эта цифра может быть ощутимо выше, потому что также ожидается девальвация гривны. То есть евро будет дорожать, а вместе с тем и размер акциза.

Относительно дизтоплива. С сентября стоимость литра дизельного топлива может возрасти на 0,0381 евро. С действующим курсом 1,75 грн. Средняя стоимость ДТ в Киевской области составляет 53,47 грн. Следовательно, если подорожание не удастся компенсировать за счет снижения цен на мировых рынках, каждый литр может стоить уже по 55,2 грн.

Ежегодно дизельное топливо, если курс евро зафиксируется на уровне 46 грн (невозможно), может дорожать только за счет акциза на 1,75 грн.

Относительно газа. Меньше всего подорожает газ. Если сейчас литр стоит 28,47 грн., то с 1 сентября он может подорожать на 0,16 грн. до 28,63 грн. Как и в случае с дизтопливом, ежегодно подорожание составит по 0,16 грн.

Повышение акцизов – директива ЕС. Без этого не обойтись

Украина для вступления в ЕС должна постепенно увеличить размеры своих акцизов до минимальных. Это требование директив 2003/96/ЕС. При этом у большинства стран Евросоюза уже давно размер акцизов значительно превышает минимальный уровень. Чтобы не создать резкий рост цен, не спровоцировать ажиотажный спрос и рост инфляции согласован график поднятия акцизов. В этом году он должен быть пересмотрен. OBOZ.UA уже писал о соответствующем законопроекте Минфина.

Однако народные депутаты, рассмотрев правительственные предложения, решили создать собственный альтернативный законопроект. Его автор – глава подкомитета по вопросам энергетической безопасности комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб. В пояснительной записке она отметила: предложенные Минфином изменения соответствуют Евродирективе по повышению акцизов для бензина и дизельного топлива.

А вот с газом Минфин перестарался. Если требование предусматривает акциз для сжиженного газа в размере менее 70 евро за 1000 литров, чиновники предлагали ставку в 277 евро за тысячу литров. Такое повышение сделало бы использование сжиженного газа экономически нецелесообразным.

В директиве говорится, что минимальный акциз для сжиженного газа должен составлять 125 евро за 1000 килограмм (ориентировочно 68 евро за 1000 литров). "Закон повышения ставок акцизного налога на бензин и дизель полностью соответствует положениям Директивы № 2003/96/ЕС и при этом более чем в 4 раза превышает установленные ею показатели для сжиженного газа", - отметила Гриб.

Редакция законопроекта (11256-2) принята еще в прошлом месяце. Документ подписал председатель Верховной Рады и сейчас находится на подписи у президента. Вероятно, если президент не наложит вето, уже с 1 сентября украинцев ждут новые акцизные ставки.

"Принятие проекта акта обеспечит приведение налогового законодательства Украины по акцизному налогу в соответствие с нормами законодательства ЕС для выполнения Соглашения об ассоциации, в частности в части положений Директивы № 2003/96/ЕС", – пояснила Гриб.

Повышение акцизов по оценкам, использованным авторами законопроекта, поможет увеличить поступления в бюджет от реализации горючего на 1,6 млрд грн ежемесячно. Это поможет частично компенсировать образовавшийся в госбюджете дефицит.