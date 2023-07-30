В Украине с 1 августа отменят выплаты части переселенцев: кто останется без финпомощи

Украинским ВПЛ (внутренне перемещенные лица), которые уже длительное время находятся за границей и продолжают получать выплаты, прекратят начисление финпомощи. Выплаты им перестанут предоставлять уже с 1 августа.

Видео дня

Также государственная поддержка прекращается для вернувшихся на место постоянного проживания украинцев. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявила первая заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак.

"Мы располагаем информацией, что значительное количество граждан, выехавших в другие страны, получают выплаты как ВПЛ. И поскольку помощь на проживание направлена именно внутренне перемещенным лицам, постановление (от 11.07.2023 г. №709 "Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц") уточняет этот параметр: если человек находится за границей длительный период, где выбрал место безопасного проживания, с 1 августа такому лицу не будет производиться выплата", – отметила Марчак.

По словам Марчак, информация о прекращении выплат украинцам будет донесена через средства связи. Речь идет об электронной почте, телефоне и т.д.

Напомним, по окончании COVID-пандемии в Украине с 1 сентября Сбербанк возобновляет проведение физической идентификации пенсионеров и получателей соцпомощи среди внутренне перемещенных лиц. В случае ее непрохождения выплата средств будет остановлена.

После прохождения физической идентификации по установленной процедуре расходные операции по счету автоматически разблокируются банком позже следующего календарного дня.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что украинцы в Польше могут получить от 1000 до 7300 злотых (8950–65334 грн) на проведение ремонтных работ. Денежные средства можно получить в рамках программы от фонда Habitat for Humanity Poland.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!