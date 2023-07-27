Украинцы в Польше могут получить 65 тысяч грн помощи: кому выплатят средства

Украинцы в Польше могут получить от 1 000 до 7 300 злотых (8 950–65 334 грн) на проведение ремонтных работ. Денежные средства можно получить в рамках программы от фонда Habitat for Humanity Poland.

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Сейчас идет первый набор заявок на получение помощи в 2023 году. Об этом говорится в материале ukrainian in poland.

Так, на получение финансовой помощи могут претендовать:

украинцы, имеющие статус UKR и самостоятельно арендующие жилье в Польше;

польские владельцы квартир, сдающих свое жилье украинцам со статусом UKR.

На полученные средства можно будет приобрести все необходимое для проведения ремонтных работ. Все зависит от того, на каких условиях проживают украинские беженцы и что им нужно. За полученные средства можно:

приобрести электричество или сантехнику;

поменять окна и межкомнатные двери;

поменять пол;

отремонтировать вентиляцию;

сделать ремонт стен.

Но это далеко не все возможности, которыми можно воспользоваться выделенными средствами. Если деньги нужны для других целей, связанных с ремонтом, нужно указать это в анкете.

Как оформить помощь?

Загрузите договор на ремонт;

распечатайте и заполните его;

заполните специальную форму по ссылке.

В анкете нужно будет указать, какой ремонт планируете проводить, в каком воеводстве проживаете, а также указать контактные данные. Последний день для подачи заявок – 31 июля.

Результаты будут оглашены 7 августа. В случае, если у вас возникнут вопросы финансовой помощи, можно позвонить по номеру: +48 799 351 115.

Как сообщал OBOZREVATEL, ужесточение правил выплат ВПЛ (внутренне перемещенным лицам) в Украине связано с необходимостью ввести ограничения, потребность в которых не предусмотрена в начале полномасштабной войны. Кроме того, переселенцев хотят стимулировать к поиску работы и открытию бизнеса.

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